На новую больницу, которая простаивает несколько лет после постройки, наконец-то найдут деньги

В Екатеринбурге, кажется, нашлись деньги на то, чтобы открыть новое здание центральной горбольницы № 1. Об этом сообщил депутат заксобрания региона Вячеслав Вегнер. «В расходных полномочиях Екатеринбурга учитываются согласительной комиссией минфина расходы МБУ ЦГКБ № 1 на строительство и оснащение поликлиники», ‒ написал он.

Депутат уточнил, что речь идет о выделении 635 млн рублей на оснащение медучреждения. Интересно, что сумма выросла почти в два раза, ранее другой депутат свердловского заксобрания ‒ Евгений Зяблицев ‒ рассказывал «Новому Дню», что на эти цели требуется 340 млн.

Напомним, медкорпус простаивает уже несколько лет. Еще при первой верстке бюджета на 2017 год власти Свердловской области обещали, что как только в казну региона поступят дополнительные средства, медучреждению выделят нужную сумму, но ни в первую, ни во вторую, ни в третью корректировку бюджета денег на поликлинику так и не нашлось.

Сейчас поликлиника обнесена забором и решетками, на территории медицинского комплекса валяются груды строительного мусора, оставленного после возведения шестиэтажного здания, плитка, которой оно облицовано, покрылась пылью.

Городские власти еще в январе 2018-го говорили, что вопрос «находится на особом контроле не только в администрации города, но и в правительстве области». «Надеемся, что если не в этом, то в следующем году сможем достроить поликлинику и запустить ее в эксплуатацию», – говорил тогда замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам организации управления Вадим Дударенко.

Интересно, что именно в эту поликлинику после того, как она заработает (если это, конечно, произойдет), должны быть прикреплены жители сразу нескольких микрорайонов города. Речь идет о Птицефабрике, Компрессорном, Шарташском микрорайоне. Однако пока людей распределили по другим медучреждениям.

Екатеринбург, служба информации

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