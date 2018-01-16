340 миллионов на достройку поликлиники на Декабристов найдутся «если не в этом, то следующем году»

Поликлинику ЦГКБ №1 на улице Декабристов в Екатеринбурге, новое здание которой не могут ввести в эксплуатацию несколько лет, обещали открыть «если не в этом году, то в следующем». Об этом заявил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам организации управления Вадим Дударенко, добавив, что в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о поисках финансирования.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге несколько лет простаивает новое здание поликлиники ЦГКБ №1 – медкорпус не сдают в эксплуатацию из-за нехватки денег на специализированное оборудование. Еще при первой верстке бюджета на 2017 год власти Свердловской области обещали, что как только в казну региона поступят дополнительные средства, медучреждению выделят нужную сумму, но ни в первую, ни во вторую, ни в третью корректировку бюджета денег на поликлинику так и не нашлось.

Сейчас поликлиника обнесена забором и решетками, на территории медицинского комплекса валяются груды строительного мусора, оставленного после возведения шестиэтажного здания, плитка, которой оно облицовано, покрылась пылью. Для того чтобы учреждение заработало, нужно 340 миллионов рублей. И городские власти пообещали найти эти деньги в ближайшее время.

«Все идет к тому, что деньги будут. Вопрос находится на особом контроле не только в администрации города, но и в правительстве области. На этой неделе состоится рабочее совещание по уточнению источников финансирования и перспективам достройки больницы. Надеемся, что если не в этом, то в следующем году сможем достроить поликлинику и запустить ее в эксплуатацию», – рассказал в программе «Открытая студия» замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам организации управления Вадим Дударенко.

Интересно, что именно в эту поликлинику после того, как она заработает (если это, конечно, произойдет), должны быть прикреплены жители сразу нескольких микрорайонов города. Речь идет о Птицефабрике, Компрессорном, Шарташском микрорайоне. Однако пока людей распределили по другим медучреждениям.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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