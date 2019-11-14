Поликлиника на Декабристов откроется весной 2020 года

Поликлиника ЦГБ № 1 на улице Декабристов сможет принять пациентов только весной 2020 года. Об этом сообщили представители мэрии сегодня на заседании бюджетной комиссии ЕГД.

Депутаты отметили, что по этому объекту на октябрь текущего года был низкий процент по освоению бюджетных средств. Вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин пояснил, что это связано с переделкой проектной документации и прохождением повторной экспертизы. Поэтому основная часть финансирования была перенесена на конец года.

«Все тяжелое оборудование, рентген-аппарат и прочее, уже приобретено управлением здравоохранения, и на момент ввода поликлиники это тяжелое оборудование будет стоять. Но есть еще мебель, она будет закупаться в первом квартале 2020 года. Далее идет процесс сертификации», – сообщил чиновник. Таким образом, двери поликлиники откроются не раньше апреля.

Напомним, здание поликлиники на Декабристов было построено несколько лет назад, но стояло пустым, так как не было денег на закупку медицинского оборудования. Вопрос с финансированием из областного бюджета решился только в 2019 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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