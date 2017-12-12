Жители целого микрорайона остались без бесплатной поликлиники – грустные истории от екатеринбуржцев (ВИДЕО)

Жители десятков домов в Октябрьском районе Екатеринбурга фактически остались без бесплатной медицинской помощи. Поликлиника, к которой они относятся территориально – в свое время стала частной. И теперь горожане поставлены перед выбором: заплатить деньги или неделями пытаться дождаться очереди на бесплатное обслуживание. «А ведь мы строили эту поликлинику, своими руками, на субботниках», – рассказали корреспонденту NDNews.ru жители.

Истории жителей

По словам собеседниц агентства – это по большей части пенсионеры, живущие в домах на улице Куйбышева от улицы Восточной до моста у фабрики «Калина», – теперь они предпочитают обращаться к врачам только в самом крайнем случае. Иначе нужно готовиться к внушительным тратам. Клиника Павлова на улице Буторина, к которой они приписаны, в свое время строилась заводом «Пневмостроймашина». Работники предприятия трудились не только в цехах, но и на стройке, причем бесплатно – такое было время. А потом поликлиника перешла в частные руки. Теперь, как рассказывают горожане, по полисам ОМС их принимают крайне неохотно – к профильным специалистам могут записать на прием только за несколько месяцев. При этом любое исследование – вплоть до укола – оплачивается отдельно, что в муниципальных клиниках в большинстве своем делают бесплатно.

Если верить местным пенсионерам, нередко их отправляют в соседнюю поликлинику на Ленина, 52, которая не относится к территории, где прописаны пожилые люди, и там их совсем не рады видеть. «Предлагают идти по месту прописки», – жалуются пенсионеры.

Конфликтную ситуацию мог бы разрешить запуск новой поликлиники ЦГКБ №1 на Декабристов. «Новый День» уже писал о том, что медкорпус не сдают в эксплуатацию из-за нехватки денег на специализированное оборудование. По отдельным оценкам, не хватает порядка 340 млн рублей. Еще при первой верстке бюджета на 2017 год власти Свердловской области обещали, что как только в казну региона поступят дополнительные средства, медучреждению выделят нужную сумму, но ни в первую, ни во вторую, ни в третью корректировку бюджета денег на поликлинику так и не нашлось. В этот раз, при осбуждении бюджета на 2018 год, деньги нашлись и на на новые должности управляющих округами, и на «Титановую долину». Но не на больницы.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

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