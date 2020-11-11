Бюджет Екатеринбурга – 2021: доходы и расходы сокращаются, дефицит в пределах 1,6 млрд рублей

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес в городскую думу проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Депутаты рассмотрят финансовый документ после утверждения параметров областной казны. Напомним, что сейчас Екатеринбургская дума находится на карантине из-за вспышки Covid-19 в аппарате.

Согласно проекту, доходы бюджета Екатеринбурга в 2021 году составят 47,166 миллиарда рублей, включая областные трансферты в размере 23,7 миллиарда рублей. Расходы запланированы в объеме 48,8 миллиарда рублей, что меньше, чем в текущем году, когда траты достигли 51,6 млрд (согласно летней корректировке бюджета-2020).

Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году составит 1,654 миллиарда рублей или 7,1% от собственной доходной части города. Предельный объем муниципального долга предлагается установить на уровне 1, 257 млрд. На его обслуживание в 2021 году уйдет 768 тысяч рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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