Мэрия Екатеринбурга потратит на борьбу с «предвзятыми» журналистами 391 миллион рублей

Мэрия подготовила проект новой муниципальной программы «Екатеринбург – столичный город», рассчитанной на 2021-2025 годы. Общие расходы на нее составят 625,2 миллиона рублей, львиная доля средств пойдет из городского бюджета. Как отмечается в документе, деньги будут направлены на улучшение международного имиджа Екатеринбурга – в том числе в преддверии 300-летнего юбилея и Универсиады, а также на «совершенствование системы информирования населения», иными словами, PR-кампании администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на финансирование подпрограмм «Развитие Екатеринбурга как центра международных связей» и «Содействие развитию туризма» предлагается направить 17,8 млн рублей и 155,1 млн рублей соответственно. Улучшение имиджа администрации города в глазах собственных горожан обойдется значительно дороже – 391 миллион рублей выделен на подпрограмму «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления». В документе утверждается, что за последние годы вырос уровень информированности екатеринбуржцев о деятельности властей. «Тем не менее в настоящее время существуют проблемы, которые могут нивелировать этот процесс, в первую очередь в связи с увеличением в СМИ объема материалов, содержащих предвзятую оценку деятельности органов местного самоуправления и событий, происходящих в Екатеринбурге (234 материала в декабре 2019 года и 145 материалов в декабре 2018 года)», – так обосновываются в проекте предлагаемые расходы на пиар.

Так, в подпрограмме прописаны траты на публикацию социально значимой информации в изданиях «Екатеринбургский вестник» и «Вестник ЕГД» – 58,5 миллиона рублей, в газете «Вечерний Екатеринбург» – 29,1 миллиона рублей (финансирование заложено только на 2024 и 2025 годы), содержание портала Екатеринбург.рф обойдется в 750 тысяч рублей (по 150 тысяч рублей ежегодно). На презентационные кампании к 300-летию уральской столицы предлагается потратить 12,6 миллиона рублей, на социологические опросы – 3 миллиона рублей, на выпуск буклетов, справочников и путеводителей – 639 тысяч рублей. Еще 600 тысяч рублей запланировано на создание и продвижения гигапиксельной панорамы Екатеринбурга. На освещение в СМИ подготовки к юбилею города может уйти 197,7 миллиона рублей.

Также мэрия заложила деньги на «совершенствование механизмов обратной связи» с горожанами. На эту подпрограмму предлагается потратить 61,2 миллиона рублей.

«Результаты общегородских социологических опросов, проведенных департаментом информационной политики администрации Екатеринбурга в течение 2018 года, показали, что около 35% горожан не имеют четкого представления о деятельности городской власти. Данные опроса 2019 года показывают, что только 6,1% жителей Екатеринбурга пользуются каналами обратной связи с органами местного самоуправления, что самым негативным образом сказывается на качестве решений, принимаемых органами местного самоуправления», – говорится в документе.

К 2025 году администрация ставит задачу доносить «объективную информацию о деятельности органов МСУ» до 69% екатеринбуржцев, а каналами обратной связи должны пользоваться уже 17% горожан. Выяснять эффективность подпрограммы будут с помощью соцопросов, на которые планируется потратить 2 миллиона рублей (по 400 тысяч рублей ежегодно).

Отметим, что проект муниципальной программы будет утверждать Екатеринбургская дума. Объемы финансирования могут быть скорректированы с учетом параметров бюджета на 2021 год, который на днях был внесен на обсуждение думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.20

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области перевалило за 40 тысяч. / Прокурор Екатеринбурга пригрозила чиновникам мэрии за плохую уборку улиц зимой. / Мошенники обманывали пенсионеров, выдавая «пособия» билетами банка приколов (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»