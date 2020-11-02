Гордума Екатеринбурга уходит на карантин из-за вспышки Covid-19

В Екатеринбургской гордуме на этой неделе отменяются все очные заседания комиссий, а также переносится пленарное заседание думы, которое должно было состояться 10 ноября. Как сообщили в пресс-службе ЕГД, причиной стала вспышка коронавируса. В аппарате думы было выявлено сразу несколько случаев Covid-19, поэтому большинство сотрудников переведены на дистанционную работу.

Отметим, что всех депутатов и работников аппарата регулярно тестируют на коронавирусную инфекцию.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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