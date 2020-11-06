В Екатеринбургской думе не нашли заболевших депутатов

В гордуме Екатеринбурга получили результаты массового тестирования депутатов на коронавирус. Все народные избранники здоровы, сообщил «Новому Дню» спикер Игорь Володин.

Отметим, что с понедельника дума ушла на карантин, все очные заседания комиссии были отменены, также перенесено пленарное заседание с 10 на 24 ноября. Причиной послужила вспышка Covid-19 в аппарате думы, где заболело сразу несколько человек.

По словам Володина, после этого всем депутатам были разосланы уведомления о необходимости сдать тест на коронавирус. В начале недели в здании протестировали 19 человек, остальные прошли исследование на своих рабочих местах. Спикер также указал, что пока дума продолжит работу в дистанционном режиме, поскольку подготовка заседаний комиссий невозможна без контакта с работниками аппарата. «Лучше мы подождем, когда люди вылечатся, поэтому пленарное заседание оставляем на 24 ноября. Там будет серьезная повестка, так как впереди бюджетный процесс», – отметил Володин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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