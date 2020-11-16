Гордума Екатеринбурга выходит с карантина после вспышки коронавируса

Екатеринбургская городская дума возобновляет очную работу после карантина из-за вспышки коронавируса в аппарате гордумы. Завтра, 17 ноября, состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, ожидается прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, она поддержит протест, который прокуратура направила в думу в сентябре, он касается требования об обязательном согласовании архитектурного облика зданий. Комиссия по городскому хозяйству также рассмотрит вопрос о внесении изменений в действующие правила землепользования и застройки. К слову, до ухода на карантин, в конце октября, депутаты приняли скандальные поправки об уплотнительной застройке.

Как сообщал «Новый День», в начале ноября в аппарате думы было выявлено сразу несколько случаев Covid-19, поэтому большинство сотрудников переведены на дистанционную работу. Вслед за ними на карантин отправили и депутатов. «Лучше мы подождем, когда люди вылечатся, поэтому пленарное заседание оставляем на 24 ноября. Там будет серьезная повестка, так как впереди бюджетный процесс», – комментировал решение спикер думы Игорь Володин.

Об основных параметрах бюджета города на следующий год «Новый День» рассказывал ранее.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.20

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