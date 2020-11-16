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Понедельник, 16 ноября 2020, 10:01 мск

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Екатеринбургскую гордуму закрыли от журналистов

Заседания депутатов Екатеринбургской гордумы, которые возобновятся после коронавирусного карантина, пройдут без участия СМИ. «На этой неделе в Екатеринбургской городской думе состоятся заседания постоянных комиссий. В связи с существующей эпидемиологической ситуацией пропуск в здание Администрации ограничен», – сообщили в пресс-службе ЕГД.

В данном случае под словом «ограничен» подразумевается запрет на посещение, заседания будут транслироваться. Пока такое решение принято только на текущую неделю, вопрос по следующей неделе, когда дума должна будет приступить к рассмотрению бюджета, открыт. Как стало известно «Новому Дню», ограничение касается не только журналистов – даже у помощников депутатов проблемы с попаданием в здание. На прошлой неделе, когда депутаты еще были на карантине, их помощников также не пропускали. Напомним, неделю назад у ратуши утром скопилась огромная очередь – как оказалось, это были сотрудники, пришедшие на работу. Толпа образовалась из-за того, что каждому на входе не только замеряли температуру и проверяли пропуски, но и сверяли по спискам – теперь только так можно попасть в здание администрации города.

В начале ноября в аппарате думы было выявлено сразу несколько случаев Covid-19, поэтому большинство сотрудников переведены на дистанционную работу. Вслед за ними на карантин отправили и депутатов. Завтра должно состояться первое «очное» заседание.

Добавим, в заксобрании завтра депутаты в первом чтении примут бюджет Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Журналистов в заксо не пускают с весны. Рассмотрение бюджета на комитетах прошло в закрытом от прессы режиме – не было даже трансляции обсуждений, несмотря на техническую возможность делать это в здании заксобрания. Завтрашнее заседание все-таки обещали транслировать.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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