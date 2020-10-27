Екатеринбургские депутаты приняли скандальные поправки об уплотнительной застройке. Главного противника обвинили в неэтичном поведении

Екатеринбургская дума со скандалом утвердила поправки в муниципальные Правила землепользования и застройки, позволяющие строителям возводить больше недвижимости на одном квадратном метре земли и убрать отступы. За изменения, вызвавшие огромный общественный резонанс, проголосовали 24 депутата, выступили против – пять. Еще один депутат – Александр Колесников не голосовал вовсе, обвинив коллег в нарушении регламента думы. Он громче всех критиковал поправки в ПЗЗ и пенял на «наглый лоббизм» застройщиков, в итоге коллеги объявили его поведение недостойным и пригрозили разбирательством на комиссии по этике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала вопроса о поправках в ПЗЗ в повестке сегодняшнего заседания думы не было. Документ был внесен «с голоса», на обсуждение в зал пришли мэр Александр Высокинский и руководитель Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников. Необходимость внесения изменений в муниципальные правила еще раз объяснил вице-мэр Алексей Бирюлин, добавив новый аргумент – исключение минимальных отступов от границ участка позволит девелоперам комплексно застраивать территории и возводить новые очереди жилья. После него выступить с содокладом вызвался Александр Колесников, возглавляющий думскую комиссию по городскому хозяйству. Именно эта комиссия три недели назад заблокировала «строительные» поправки. После этого екатеринбургские застройщики объявили ультиматум мэрии.

Колесников заявил, что ничего не имеет против застройщиков, но ему не нравится способ решения проблемы, который избрала мэрия. Увеличение коэффициента строительного использования территории (КСИТ) с 3 до 4 повысит плотность застройки в Екатеринбурге на 25%, что обернется растущим дефицитом мест в школах и детсадах. Депутат предложил использовать дифференцированный подход к разным территориям и менять КСИТ в зависимости от потребностей конкретного микрорайона, а еще лучше – провести массовый опрос населения, аналогичный тому, что проходил в октябре прошлого года по поводу строительства храма святой Екатерины.

Представителя строительной отрасли Вячеслава Трапезникова возмутило это предложение.

«Поправки одобрили 5,5 тысяч человек на общественных обсуждениях. Это голосовали жители города, а не таджики какие-нибудь. Новый опрос будет оскорблением для них, – заявил приглашенный спикер. – Очевидно, что центральный предмет нашей дискуссии – это школы. Эту проблему можно решить только так: строить больше школ. А не ставить вопрос так – давайте меньше строить [жилья], в продолжение логики можно дойти и до такого, что давайте нормировать рождаемость. Я начинал строить в 2000-х годах. Тогда на одного жителя Екатеринбурга приходилось менее 20 квадратных метров жилья. Обеспеченность квадратными метрами – это на самом деле прочный социальный запас, это количество жизненного пространства на одного человека. Квадратные метры сексом не занимаются. За эти 20 лет мы увеличили обеспеченность [жилплощадью] примерно на 6 квадратных метров на человека».

Трапезников также подчеркнул, что застройщики просят не разрешения уплотнять застройку, а снять административные барьеры, и добавил, что ограничения по КСИТ сняты во многих городах России, а в Екатеринбурге они «как удавка для строителей».

Александр Высокинский добавил, что поправки в ПЗЗ станут «антикризисными мерами» в помощь строителям, но администрация города занимает жесткую позицию по школам и согласовывает только те строительные проекты, где отведено место для образовательных учреждений. Строительство школ при этом идет только за бюджетные деньги. Отвечая на вопросы депутатов, глава города признал, что сейчас в Екатеринбурге не хватает 60 тысяч школьных мест.

«Так может, мы лучше обсудим, как будем выполнять указ президента о переводе всех школьников на обучение в первую смену?» – поинтересовался Михаил Вечкензин. Высокинский предложил сделать это на другом совещании с депутатами, чем спровоцировал новую волну негодования в зале.

«Я возмущен действиями администрации города, мол, нашли компромисс с застройщиками, а жители города как-то участвуют в этой схеме? Все уже, видимо, забыли «скверную» историю? Завтра вы получите тысячу «скверных» историй по всему городу», – предупредил представитель КПРФ Роман Ступников.

Александр Колесников выразился еще жестче: «Это наглый лоббизм со стороны застройщиков. Что за отношение к городу, мы что – помойка? Кто сегодня голосует за отмену КСИТов, тот голосует за отсутствие мест в школах и садиках, отсутствие дорог, нехватку больниц. Кто поддержит поправки – тот предал своих избирателей!» В конце выступления депутат сорвался на крик, и спикер Игорь Володин отключил ему микрофон. Голосование тоже прошло под окрики Колесникова. Он требовал, чтобы председатель думы полностью зачитал формулировку вопроса, но Володин изо всех сил старался игнорировать шумного коллегу. Александр Высокинский слушал депутатские препирательства молча, опустив голову.

В итоге не выдержал вице-спикер Виктор Тестов. «Такой обстановки, как в этом созыве, никогда не было. Два года мы наблюдаем крики, оскорбление коллег, хамство. Я считаю, что такое поведение недостойно депутата ЕГД. Я обращусь к спикеру, чтобы выработать меры по защите депутатов от подобных выходок», – заявил он, комментируя поведение Колесникова. «Ты меня еще нравственности поучи», – огрызнулся тот. В пылу спора Колесников не успел проголосовать, когда карточки «против» поднимали депутаты Михаил Вечкензин, Алексей Мещеряков, Роман Ступников, Римма Скоморохова и Олег Гордеев. Остальные депутаты поддержали поправки в ПЗЗ, и скандальный вопрос был принят подавляющим большинством голосов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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