По итогам пяти месяцев свердловский бюджет недополучил 17 млрд рублей

По итогам пяти месяцев 2019 года в Свердловской области идет резкое снижение доходов в бюджет по налоговым поступлениям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, этот вопрос обсуждался на последнем заседании комитета по бюджету, где выступила министр финансов Галина Кулаченко. По ее словам, бюджет уже недополучил 17,4 млрд рублей. В частности, сократилось поступление налога на прибыль организаций. На 1,2 миллиарда рублей меньше было собрано в казну налога на доходы физических лиц. На 9 % снизилась собираемость налога на имущество организаций.

«Идет резкое снижение прежде всего по налогу на прибыль организаций, на имущество организаций, по упрощенной системе налогообложения, – прокомментировал ситуацию председатель комитета Владимир Терешков. – Это связано с тем, что в апреле-мае очень большой объем предприятий малого и среднего бизнеса приостановил свою деятельность, соответственно, получить от них доход в областной бюджет не представляется возможным. От крупнейших наших предприятий поступления тоже несколько снизились». Опасения членов комитета вызвало то, что лимитирование средств уже введено для областного министерства ЖКХ, что может сказаться на активной фазе подготовительных работ к очередному отопительному сезону.

Также комитет одобрил поправки в закон о бюджетном процессе. Новый законопроект подразумевает, что в текущем году станут допустимыми превышение утвержденного размера дефицита областного бюджета и верхнего предела государственного долга. Но только на сумму средств, направленных на финансирование борьбы с коронавирусом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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