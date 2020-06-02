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Вторник, 2 июня 2020, 18:27 мск

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Куйвашев пообещал торговым центрам освобождение от налогов

Губернатор Евгений Куйвашев пообещал торговым центрам серьезное подспорье при выходе из режима ограничений по коронавирусу.

«Предлагается освободить торговые центры на четыре месяца до конца июня от уплаты налога на имущество и земельного налога, а также от арендных платежей за землю. В правительстве должны просчитать все возможности к следующей встрече, которая состоится 9 июня», – написал губернатор на своей странице в инстаграме.

Напомним, сегодня в комитете заксо по бюджету обсуждали налоговые поступления в региональную казну за первые пять месяцев года. Оказалось, что бюджет уже недополучил 17,4 млрд рублей. В частности, сократилось поступление налога на прибыль организаций. На 1,2 миллиарда рублей меньше было собрано в казну налога на доходы физических лиц. На 9 % снизилась собираемость налога на имущество организаций. Опасения членов комитета вызвало то, что из-за снижения доходов лимитирование средств уже введено для областного министерства ЖКХ, что может сказаться на активной фазе подготовительных работ к очередному отопительному сезону.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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