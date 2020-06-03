В мэрии Екатеринбурга рассказали, за чей счет проводилось переоснащение больниц для пациентов с Covid-19

Профильная комиссия гордумы Екатеринбурга одобрила увеличение расходов на городское здравоохранение на 1,1 миллиарда рублей. В основном это федеральные средства, выделенные городу для преодоления пандемии коронавируса. Муниципалитет добавил еще 88 миллионов рублей, часть из них ушли на перепланировку больничных палат и закупку средств индивидуальной защиты для медиков. Причем на срочный ремонт в больницах пришлось потратить деньги, которые предназначались для департамента образования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего на развертывание дополнительных больничных коек для лечения пациентов с Covid-19 Екатеринбург получил 700 миллионов рублей. На переоснащение больниц № 40 и № 6 потребовалось еще 50 миллионов рублей – их дал областной бюджет. Начальник ДУМИ Майя Строшкова сообщила, что эти деньги были потрачены на проведение кислородной разводки, подключение ИВЛ, переоборудование 29 палат и замену окон. «Для проведения общестроительных работы в некоторых отделениях пришлось потратить дополнительно 28 миллиона рублей из городского бюджета. Эти средства сняли с раздела «Образование». К сожалению, других источников финансов не было», – отметила чиновница.

Такое положение дел не устроило депутата Константина Киселева. Он заявил, что городские власти не собираются помогать медицине в период пандемии, а занимаются только перераспределением по больницам федеральных и областных средств. По этой причине депутат призвал коллег голосовать против изменений в бюджете-2020, несмотря на то, что корректировка удваивает затраты на здравоохранение.

Выступление Киселева вызвало недоумение чиновников мэрии. Майя Строшкова отметила, что городской бюджет ежегодно выделяет деньги на текущий ремонт больничных помещений, а вице-мэр Марина Андрусь удивилась, что может быть плохого в том, что город получает дополнительные субсидии.

В итоге большинство членов комиссии поддержало поправки в бюджет здравоохранения. Один голос был против, еще один воздержался при принятии решения. Проект вынесен на общее голосование думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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