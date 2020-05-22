Бюджет здравоохранения Екатеринбурга вырос в два раза из-за пандемии Covid-19

Больницы Екатеринбурга получат дополнительно 1,1 миллиарда рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», бюджет городского здравоохранения будет увеличен за счет федеральных средств. Общие затраты на содержание больниц и выплату медикам в 2020 году запланированы в сумме 2,2 миллиарда рублей.

Так, на перепрофилирование коечного фонда для приема больных коронавирусом направлено 700 миллионов рублей. Еще 160 миллионов рублей заложено на стимулирующие выплаты медикам, которые лечат заболевших Covid-19 пациентов в стационаре.

Финансирование амбулаторной помощи увеличено на 76,6 миллиона рублей. Из этой суммы 39,8 миллиона также пойдут на дополнительные выплаты медикам.

Скорая помощь к запланированному на 2020 год бюджету получит еще 152,3 миллиона рублей. Стимулирующие выплаты медицинским работникам подстанций составят свыше 55 миллионов рублей.

В корректировке бюджета также сократились на 5 миллионов рублей расходы на оздоровительную кампанию для детей и подростков. Как ранее писал «Новый День», из-за эпидемиологической ситуации до сих пор не ясно, когда откроются летние лагеря. В областном министерстве образования предварительно называли дату 15 июня, но окончательное решение будет приниматься 25 мая на совещании региональной оздоровительной комиссии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

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