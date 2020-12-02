Коронавирус увеличил бюджет здравоохранения Екатеринбурга в 4 раза

На здравоохранение Екатеринбурга в 2020 году потрачено в четыре раза больше бюджетных денег, чем было запланировано до пандемии Covid-19. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала мэрия закладывала чуть более 1 миллиарда рублей на финансирование городских больниц. Уже в мае траты пришлось увеличить в два раза, так как в мегаполисе спешно развертывали дополнительные места для больных коронавирусом. В осенней корректировке бюджета расходы на горздрав выросли до 4,3 миллиарда рублей. Львиная доля этой суммы – трансферты из областной и федеральной казны.

Как сообщила в думе начальник финансового департамента мэрии Анна Турунцева, затраты на стационарную медицинскую помощь предлагается увеличить на 1,2 миллиарда рублей, на амбулаторную помощь – на 173 миллиона рублей, на скорую помощь – на 461 миллион рублей. Причем общий объем стимулирующих выплат екатеринбургским медикам за работу с ковидными пациентами составит свыше 1,5 миллиарда рублей, еще 135 миллионов рублей уйдет на оплату отпусков и компенсаций медицинским работникам. Транспортировка пациентов с легким течением коронавируса обошлась бюджету в 12 миллионов рублей, еще 15 миллионов выделены на покупку медицинского оборудования (например, 8 миллионов рублей пришлось срочно направить на замену сгоревшей рентгеновской трубки компьютерного томографа в больнице № 24, осенью аппарат перешел на круглосуточный режим работы). Станция скорой помощи, испытывающая перегрузки во время первой и второй волны коронавируса, получила дополнительно из городского бюджета 183 миллиона рублей. На организацию обсерваторов для размещения пациентов с легким и бессимптомным течением Covid-19 ушло 189 миллионов рублей, на дезинфекцию очагов заражения – еще 12 миллионов.

Анна Турунцева отметила, что на сегодняшний день исполнение бюджета по разделу «Здравоохранение» составило 3,4 миллиарда рублей. Однако с 1 января 2021 года горздрав будет ликвидирован, а все больницы переданы на областной уровень. Поэтому в проекте муниципального бюджета на следующий год заложено лишь 12,5 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на содержание ликвидационной комиссии.

Профильная комиссия гордумы Екатеринбурга большинством голосов одобрила корректировку бюджета по здравоохранению. Против высказался только один депутат – Константин Киселев. Он заявил, что не будет голосовать за «похороны городской медицины», которую власти Екатеринбурга обещали сохранить.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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