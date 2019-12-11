Депутаты приняли бюджет здравоохранения Екатеринбурга без единой поправки

Комиссия по здравоохранению гордумы Екатеринбурга утвердила проект бюджета на 2020 год, несмотря на протестное голосование в первом чтении. Примечательно, что в документе не появилось ни одной правки, а все обсуждение свелось к пикировке депутата Константина Киселева с вице-мэрами.

Напомним, расходы на городское здравоохранение в 2020 году составят 1,102 миллиарда рублей.

Киселев заявил, что со стороны депутатов была просьба добавить еще хотя бы 200 миллионов рублей из других статей, но этого не произошло. На это вице-мэр Марина Андрусь ответила, что финансовый департамент выполнил корректировку проекта бюджета по пожеланиям депутатов. «Но нужно понимать, откуда мы берем средства, чтобы их куда-то перенаправить. У нас просто нет источника этих 200 миллионов рублей. Мы не можем выходить за установленные параметры бюджета», – пояснила чиновница.

При этом финансисты мэрии заверили, что без учета областных денег и инвестиций текущие расходы на городскую медицину не сокращаются, а наоборот, растут. Так, в 2019 году город тратил на содержание больниц и поликлиник 463 миллиона рублей, а в 2020 году потратит 519 миллионов рублей. В остальном администрация города полагается на межбюджетные трансферты и финансирование ТФОМС.

Киселев продолжал настаивать: будущие субсидии ничем не подтверждаются, поэтому принимать такой проект бюджета нельзя. «У меня большая просьба – разберитесь с цифрами! Вы не приходите ко мне, а здесь публично задаете вопросы «на поговорить». Хватит уже обсуждений», – не выдержал замглавы Екатеринбурга по соцполитике Дмитрий Баранов.

Начальник управления здравоохранения Денис Демидов также подтвердил, что плановая работа горздрава укладывается в представленный бюджет.

В итоге большинство членов комиссии – пять депутатов – поддержали проект. Один проголосовал против, еще один воздержался.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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