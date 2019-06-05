Депутаты заблокировали поправки в бюджет Екатеринбурга из-за нового медиахолдинга мэрии

Комиссия по местному самоуправлению ЕГД отклонила корректировку городского бюджета в части расходов на СМИ и культуру. Мэрия предлагала направить дополнительно 67 миллионов рублей на финансирование городского медиахолдинга и 100 миллионов на создание музея ветеранов тыла. Но депутаты сочли эти траты необоснованными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в медиахолдинг мэрии войдут семь районных газет, одна общегородская газета, видеостудия, радио «Город» и типография. По данным начальника департамента финансов Анны Турунцевой, с учетом новых поправок расходы на СМИ в этом году составят 124,7 миллионов рублей. С резкой критикой этой инициативы выступил Константин Киселев. «Содержание СМИ – это непрофильные расходы местной власти. У нас десятки изданий в городе, с ними надо просто встречаться и разговаривать. Зачем в Екатеринбурге восемь печатных газет, если их никто не будет читать? Радиостанция «Город» крутит в эфире музыку и приглашает лояльных депутатов. Это разве относится к задачам местного самоуправления?» – заявил депутат.

На вопросы Киселева ответила вице-мэр Екатерина Куземка. По ее словам, информирование населения входит в обязанности администрации города, но существующих медиаплощадок недостаточно. С официального сайта мэрии журналисты берут только негативные информповоды, а в городе необходимо создавать и позитивную повестку, отметила чиновница. Киселев в ответ высказался в том ключе, что «может, администрации следует лучше работать, чтобы не было негативных новостей?».

Депутаты также выступили против планов мэрии потратить 100 миллионов рублей на музей тыла. «Лучше раздать эти деньги 10 тысячам ветеранов в Екатеринбурге, пользы будет больше», – отметили народные избранники.

В итоге при голосовании проект корректировки поддержали четыре депутата, остальные члены комиссии выступили против или воздержались. Екатерина Куземка после заседания прокомментировала решение депутатов: «Это уникальная ситуация. Мы провели полный аудит, работали полтора месяца, собирали документы, чтобы перераспределить средства внутри других муниципальных программ. Медиахолдинг будет создаваться за счет внутренних резервов. То есть, мы просили у депутатов разрешения на передвижку этих средств, а получаем отказ».

Примечательно, что завтра бюджетная комиссия гордумы будет рассматривать полный пакет поправок в казну, и без одобрения комиссии по местному самоуправлению не сможет вынести проект на обсуждение думы. Впрочем, начальник департамента информационной политики Алексей Редин считает, что ничего страшного не произошло.

«Мы с депутатами проведем дополнительную разъяснительную работу. Объясним, на что хотим потратить деньги. Думаю, рассмотрение этого вопроса возможно на ближайшем заседании думы 11 июня», – отметил он.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.06.19

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