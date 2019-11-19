В гордуме Екатеринбурга впервые обсудили бюджет-2020: депутаты против медиахолдинга и областной зависимости

В гордуме Екатеринбурга состоялось нулевое чтение бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Финансовый документ депутатам представили глава города Александр Высокинский и его заместитель по экономике и финансам Марина Андрусь. Депутаты уже обозначили свои требования: свернуть медиахолдинг, допросить Водоканал и проверить глав районов.

Согласно проекту бюджета Екатеринбурга, в 2020 году доходы составят 47,406 млрд рублей, расходы – 49,282 млрд рублей. Планируемый дефицит определен в размере 1,876 млрд рублей, или 7,5 % от объема доходной части.

В следующем году Екатеринбург получит 22,4 млрд рублей в качестве безвозмездных поступлений. Частично эти деньги идут на софинансирование городских проектов. Так, 370 млн рублей будут направлены на строительство школ, 250 млн – на реконструкцию Макаровского моста, 436 млн – на ремонт дорог в рамках подготовки к Универсиаде, 344 млн рублей – на обновление подвижного состава общественного транспорта.

В целом же структура расходов бюджета на основные направления выглядит так: образование –25,4 млрд рублей, национальная экономика – 9,9 млрд рублей, социальная политика – 3,6 млрд рублей, здравоохранение – 1,1 млрд рублей, культура – 1,5 млрд рублей, физкультура и спорт – 1,1 млрд рублей, ЖКХ – 2,7 млрд рублей.

Депутат Роман Ступников обратил внимание, что год от года собственные доходы Екатеринбурга падают, а так называемый бюджет развития (свободные деньги) сокращается. «Не хотелось бы, чтобы город ходил с протянутой рукой, пусть даже к дружелюбному областному правительству», – отметил коммунист. Александр Высокинский пояснил, что ставит цель на каждый 1 рубль бюджета развития по максимуму привлекать областные и федеральные деньги. Поэтому мэрия старается больше участвовать в проектах с софинансированием.

Константин Киселев отметил, что в проекте бюджета нет обещанных мэром 196 млн рублей на закупку оборудования для ранней диагностики онкозаболеваний. По словам Александра Высокинского, эти деньги обещал дать областной минздрав. На замечание депутата о том, что в городе не хватает проектов для участия в федеральной программе по строительству больниц (участвует только детская больница № 15 на Эльмаше), глава заявил, что администрация готовит две заявки: на возведение поликлиники в Железнодорожном районе и нового операционного блока в больнице № 40.

«Сейчас логика такая. Если федеральная программа пойдет, то мы готовы быстро принять эти два крупных проекта. Финансирование на проектирование можно направить из средств, сэкономленных на муниципальных контрактах. Для этого летом и проходит корректировка бюджета. А так, за два-три года проекты могут скиснуть», – заявил градоначальник.

Депутаты также выступили против финансирования медиахолдинга мэрии. Напомним, летом этого года дума была против закупки нового оборудования для радиостанции «Город» и выпуска печатных газет. «Это бессмысленная, и даже вредная работа. От нее только отрицательный эффект», – раскритиковал Киселев. Высокинский не согласился, но, чтобы не вступать в препирательства, предложил обсудить этот вопрос отдельно на думской комиссии.

Претензии депутатов также касались работы МУПов и глав районов. Виктор Сомиков потребовал, чтобы Водоканал подробно отчитался на думе о результатах инвестиционной программы и планах по реконструкции Южных очистных сооружений. «По моим подсчетам, только по инвестпрограмме Водоканал с 2006 года собрал около 50 млрд рублей. Хотелось бы узнать, на что предприятие потратило эти деньги. Надеемся, что новый руководитель отчитается на думе, и его не сменят до этого», – поддержал Сомикова Андрей Пирожков.

Михаил Вечкензин попросил уточнить сметы городских районов и в пример привел проблему плохой освещенности улиц в частном секторе в отдаленных территориях. Высокинский пообещал выделить по 5 млн рублей на эти цели, в добавок к заложенным 70 млн в бюджете. «Это очень мало», – вступил в дискуссию спикер Игорь Володин. Депутаты вспомнили, что весной этого года главы районов получили дополнительное финансирование, и потребовали отчета по потраченным средствам. В мэрии обязались устроить встречу глав районов с депутатами.

Добавим, что подробно городской бюджет на 2020 год будет рассматриваться на заседаниях профильных комиссий думы. Публичные слушания финансового документа состоятся 29 ноября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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