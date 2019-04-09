Мэрия Екатеринбурга разделила власть с районами – депутаты документ не поняли, но одобрили

Гордума Екатеринбурга одобрила расширение полномочий районных администраций, несмотря на серьезные разногласия среди депутатов. Противники реформы указывали на «сырость» документов и нехватку денег, но их замечания не были учтены. Большинство народных избранников решили, что раз инициатива принадлежит главе города Александру Высокинскому, то эксперимент по разделению власти заслуживает доверия.

Согласно принятому проекту, за главами районов закрепляется 62 полномочия, 24 из которых вводятся впервые. В частности, территориальные администрации теперь отвечают за разработку социально-экономических стратегий, муниципальный контроль, организацию детского отдыха, согласование разрешений на земляные работы, а также могут влиять на назначение руководителей муниципальных учреждений. Как пояснил докладчик по вопросу, и.о. начальника правового департамента мэрии Александр Громут, нововведения потребуют пересмотра части муниципальных правовых актов. Затем будет решаться денежный вопрос: вместе с новыми полномочиями главы районов получат дополнительное финансирование за счет перераспределения расходов бюджета.

Но при обсуждении документа выяснилось, что депутатам многое непонятно. Например, народные избранники усомнились, что районы смогут без проблем взаимодействовать с главархитектурой при планировании территорий. Громут на это ответил, что процедура согласования актов в городе хорошо отрегулирована, и проволочек не будет.

Константин Киселев попросил чиновников пояснить пункт проекта об «участии в иных муниципальных функциях». Не услышав внятный ответ, депутат сделал вывод: «То есть это юридически ничтожная формулировка. Она позволяет главам районов делать что угодно и как угодно».

Александр Колесников и вовсе потребовал у докладчика объяснить «по-русски», какие новые полномочия будут у районов. «Я читать умею, но в документе ничего непонятно», – заявил он.

Галина Арбузова поинтересовалась, как присутствующие на заседании думы главы районов сами относятся к новым обязанностям. За них ответил Александр Громут: «К ним в голову не залезешь. Но проект обсуждался давно, в том числе и с главами».

Владимир Крицкий и вовсе заявил, что мэрия хочет сломать отработанную систему. «Есть три вида муниципального контроля: земельный, экологический и дорожный. Сейчас за них отвечают конкретные люди. Сегодня мы примем решение, через два дня оно вступит в силу, и с пятницы районы будут выполнять новые полномочия. А где они возьмут сотрудников и деньги? С пятницы будет парализована вся архитектурно-строительная работа! Проект нужно отложить на доработку, спешка в этом вопросе ни к чему», – разразился тирадой депутат-строитель.

Громут попытался робко спорить: «Районные администрации уже выполняют часть полномочий, у них есть кадры и финансирование. Сейчас мы просто узакониваем эти функции».

Константин Киселев тут же напомнил, что депутаты уже заслушивали отчет главы Железнодорожного района. «Практика показала, что ни один замглавы не знал сметы района. Поручиться за то, что они смогут грамотно распределить деньги, я не могу», – подчеркнул он.

Еще одним противников изменений выступил Дмитрий Сергин. «Нынешняя модель управления Екатеринбурга называется «сильный мэр». Но сильный не захочет делиться своей властью, это противоестественно. Давайте честно скажем, что у нас слабый мэр и сильная дума. Примем такое решение, и воцарится хаос. Мы сейчас размазываем ответственность, и, извините за грубое выражение, плодим козлов отпущения», – заявил народный избранник.

Тем не менее, по решению думы проект был принят. Киселев и Крицкий пытались внести поправки, чтобы убрать наиболее спорные пункты, но коллеги их проигнорировали. За расширение полномочий районов высказался 21 депутат – то есть две трети от состава думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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