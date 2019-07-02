Депутаты раскритиковали план «Водоканала» по реконструкции очистных сооружений на Химмаше

Запуск цеха сушки иловых остатков на Южной аэрационной станции МУП «Водоканал» переносится на 2022 год. Об этом сообщил и.о. руководителя предприятия Владимир Коромыслов на заседании комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской думы, которое закрыли от журналистов. Депутаты требовали объяснить причину переноса сроков, а также обосновать инвестиционные траты МУПа на масштабную реконструкцию очистных сооружений. Как удалось выяснить РИА «Новый День», разговор получился жестким, но в итоге народные избранники все-таки приняли отчет Коромыслова.

Напомним, городская дума пыталась вызвать руководство «Водоканала» для доклада с февраля этого года. После переговоров с мэрией было решено, что полный отчет прозвучит в ноябре 2019 года, но перед этим предприятие даст информацию о ходе строительства современного цеха сушки иловых остатков на Химмаше – знакового объекта для мегаполиса. Тем не менее, сегодня думская комиссия решила не обсуждать этот проект публично.

«Водоканал является стратегически важным объектом. В виду того, что за последние полгода, несколько раз менялись директора, у депутатов накопилось много вопросов, в том числе и неудобных. Не желая дестабилизировать работу водоканала, депутаты приняли решение провести заседание в закрытом режиме», – прокомментировал депутат Алексей Вихарев.

Как рассказали РИА «Новый День» другие члены комиссии, неудобные вопросы были связаны с затягиванием строительства цеха сушки. «В Екатеринбурге еще в 2017 году закончились полигоны для складирования иловых остатков, которые образуются в результате городских стоков. Отходы хранятся прямо на территории аэрационной станции. Поэтому не случайно внимание депутатов именно к цеху сушки отходов. Сегодня нам предоставили красивый доклад об этапах реконструкции Южных очистных сооружений. Но я подобные доклады и презентации видел не один раз. Мы это слушали в 2009 году, когда утверждалась инвестпрограмма «Водоканала», и нам рассказывали, как все будет хорошо и замечательно. В 2010 году для цеха сушки было закуплено оборудование, и оно почти десять лет стоит без дела. Осенью прошлого года, когда закладывался первый камень в фундамент этого цеха, тоже красиво презентовали. Нам обозначили сроки, что запуск будет в 2020 году. Но сегодня говорят, что срок сдвинулся на 2022 год. Лично я не понимаю, почему прошлое руководство могло уложиться в сроки, а нынешнее руководство «Водоканала» не может», – отметил Дмитрий Сергин.

«Водоканал» объяснил задержку строительства цеха необходимостью коррекции проекта, сообщил Виктор Сомиков. Со слов и.о. директора Владимира Коромыслова, техзадание на коррекцию проекта наконец-то сформировано, и скоро будут проходить торги. Кроме того, прозвучала информация, что необходимо докупать оборудование на сумму 110-120 миллионов рублей.

«Но при этом «Водоканал» не готов одновременно проводить этапы строительства. Допустим, строить коробку цеха и параллельно решать вопрос с газоснабжением и электроснабжением. Директор предприятия заявил, что проблемы будут решать последовательно. У меня осталось нерадостное впечатление. Все может затянуться, и не факт, что цех откроется и в 2022 году», – добавил собеседник агентства.

Напомним, Виктор Сомиков несколько раз озвучивал в думе жалобы жителей Химмаша на невыносимый запах со стороны аэрационной станции. «Запах идет отовсюду: от отделения твердых остатков, от аэротанков, от иловых остатков, которые лежат под открытым небом, от воды, которая сливается после простейшей фильтрации в Исеть. Чтобы не было запаха, надо плотно заниматься реконструкцией. Но, к сожалению, мы не услышали никакой конкретики от «Водоканала». После постройки цеха нужна замена устаревших аэротанков (емкости для поглощения загрязнений), улучшение системы фильтрации воды. Пока депутатам непонятно, как это будет реализовано в техническом и финансовом плане. Южные очистные сооружения принимают 80% городских стоков. Если стоимость реконструкции северных очистных сооружений составила порядка 15 миллиардов рублей, и это были вложения в течение 10 лет, я предполагаю, что на реконструкцию очистных на Химмаше требуется не менее 60 миллиардов рублей», – заявил депутат.

Дмитрий Сергин отметил, что не получил ответы на свои вопросы о результатах финансово-хозяйственной проверки МУПа, которая проводилась осенью прошлого года, и об инвестиционных сборах предприятия – какие суммы были аккумулированы и куда направлены. Директор «Водоканала» обещал предоставить эту информацию думе позднее. Виктор Сомиков подчеркнул, что намерен регулярно ездить на очистные сооружения Химмаша и отслеживать строительство цеха. Повторно вопрос о реконструкции аэрационной станции депутаты намерены заслушать в начале осеннего созыва думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.19

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