Водоканал пытается продать оборудование, которое купил за 16,7 млн евро и похоронил на складе

Первый этап реконструкции Южных очистных сооружений в Екатеринбурге начнется не раньше весны 2022 года. Об этом сообщил сегодня на заседании думы директор МУП «Водоканал» Евгений Лузгин. Проект включает в себя строительство цеха сушки иловых остатков сточных вод, который частично помог бы решить проблему неприятного запаха на Химмаше. Этот объект обещал горожанам еще бывший мэр Александр Высокинский, но муниципальное предприятие до сих пор испытывает трудности с прохождением экологической экспертизы. Также Водоканал пытается избавиться от импортного оборудования, которое было приобретено за 1 миллиард рублей в начале 2010-х годов, но не использовалось, поскольку не соответствовало проекту. Теперь историю этой закупки изучают правоохранительные органы.

Евгений Лузгин, назначенный директором Водоканала в ноябре 2019 года, подробно рассказал, как проходила сделка, унесшая огромные деньги из инвестиционной программы предприятия. По его словам, бывшее руководство МУПа в 2008 году заключило с итальянской фирмой VOMM восемь контрактов общей стоимостью 16,7 миллиона евро. С 2010 по 2014 годы в Екатеринбург было поставлено импортное оборудование на сумму 739 миллиона рублей для будущего цеха сушки. Однако паспорта на технику производитель выдал только после полной оплаты, то есть в 2014 году. Тогда и выяснилось, что оборудование не подходит по размеру и весу к площадке Водоканала, поэтому пришлось переделывать всю рабочую документацию к проекту. Новая версия была разработана к 2018 году, но к этому времени поменялось российское законодательство, и проект снова не прошел госэкспертизу. Очередная попытка корректировки документации в 2019 году также закончилось неудачей – предприятие получило отказ, так как по новым требованиям должно было пройти экологическую экспертизу раньше разработки собственно проекта строительства цеха сушки.

После этого сотрудники екатеринбургского Водоканала обратились за помощью к коллегам из других регионов. Выяснилось, что точно такое же итальянское оборудование используется в Сочи и Чебоксарах. Причем Чебоксары закупали технику одновременно с Екатеринбургом, но за 11 лет эксплуатации установки VOMM простаивали 2/3 рабочего времени, а местный Водоканал тратил дополнительные деньги на их ремонт и техобслуживание. Теперь екатеринбургский МУП решает, что делать со своим оборудованием, которое пролежало без дела более десяти лет. В 2020 году была проведена его переоценка, и оказалось, что физический износ техники составляет уже 57%. Евгений Лузгин сообщил, что один из вариантов решения проблемы – предлагать другим муниципалитетам запчасти VOMM на продажу. Предприятие уже разослало письма и даже обратилось непосредственно к производителю. Часть сохранившегося оборудования, вероятно, останется в Екатеринбурге. Кроме того, Водоканал приглядывается к опыту Уфы, где на очистных сооружениях используется немецкая техника, которая имеет больше преимуществ и не ломается так часто. «Решение, как дальше поступать, мы будем принимать совместно с собственником предприятия, то есть администрацией города», – подчеркнул Лузгин.

С подачи нового руководства МУПа также началось расследование обстоятельств закупки итальянской техники. Заместитель директора по безопасности Вячеслав Воронков рассказал, что в мае и июне прошлого года Водоканал обратился в управление ФСБ и прокуратуру области с просьбой провести проверку законности действий бывших должностных лиц предприятия. В течение 2020 года правоохранители запрашивали дополнительные документы и проводили опросы сотрудников, несколько раз выезжали на места хранения неиспользуемого оборудования. О результатах пока известно только то, что материалы проверки были переданы в следственные органы. Воронков заявил, что со своей стороны МУП сделал все возможное для расследования причиненного ущерба.

Лузгин также добавил, что сейчас Водоканал ежегодно вкладывает порядка 150 миллионов рублей в реконструкцию Южной аэрационной станции, причем деньги идут из производственной, а не инвестиционной программы предприятия (то есть не за счет инвестнадбавок, которые формируются из платы горожан). В этом году планируется потратить еще 120-150 миллионов рублей на установку системы «мокрый барьер» с распылением специального реагента, который уменьшит распространение неприятного канализационного запаха в южной части Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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