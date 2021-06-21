Водоканал просит кредит на полмиллиарда рублей

Екатеринбургский Водоканал снова ищет деньги взаймы – МУП готов взять в кредит 458 млн рублей. Заем предполагается на девять лет под 9,48% годовых, всего этот кредит обойдется более чем в 508 миллионов с учетом процентов. За последний год это уже третья кредитная линия, которую открывает Водоканал. Летом 2020 года был подписан договор о займе почти на миллиард рублей с «Альфа-банком», а в декабре 2020 года кредит на 800 миллионов выдал «Банк Санкт-Петербург».

Добавим, в конце мая гордума смогла добиться отчета о работе МУПа от его директора Евгения Лузгина. Тогда стало известно, что Водоканал пытается избавиться от импортного оборудования, которое было приобретено за 1 миллиард рублей в начале 2010-х годов, но не использовалось, поскольку не соответствовало проекту. Фактически оборудование просто похоронили на складе, физический износ техники составляет уже 57%. Теперь МУП найти кого-то, кто купит сохранившиеся детали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.06.21

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