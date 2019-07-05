«Это прецедент»: екатеринбургские депутаты объяснили, почему не приняли отчет Высокинского (ВИДЕО)

Гордума Екатеринбурга впервые отказалась оценивать отчет главы города, тем самым создав юридический прецедент. Как пояснил спикер Игорь Володин, депутаты приняли доклад мэра к сведению и не стали выносить конкретного решения. Однако они оставляют за собой право оценить работу Александра Высокинского в осенней сессии. Как депутаты тайно решали судьбу избранного ими же главы – в материале РИА «Новый День».

Напомним, отчет Александра Высокинского переносился несколько раз. В итоге мэрия и депутаты согласовали дату уже после окончания рабочей сессии думы. Однако кворум на внеочередном заседании собрался с легкостью – 28 человек. Глава города мимолетом отметил, что только ночью вернулся из Неаполя, где решился вопрос о передаче права проведения Универсиады-2023 в пользу Екатеринбурга. Но на качестве доклада это не отразилось.

В самом начале Александр Высокинский разделил свой отчет на три части и предложил оценивать работу администрации Екатеринбурга по социально-экономическим показателям. В этом плане у города все оказалось в порядке: растет товарооборот, темпы строительства жилья, размер средней зарплаты, уровень безработицы регистрируется всего 0,45%. Средняя продолжительность жизни екатеринбуржцев составила 74 года, несколько лет подряд в Екатеринбурге фиксируется естественный прирост населения. Для большей убедительности Высокинский сравнил достижения уральской столицы с другими городами-миллиониками. Попутно мэр рассказал об «успешной сдаче экзамена» в виде футбольного чемпионата мира 2018 года и проектах к 300-летию Екатеринбурга и Летней Универсиаде.

Отчет мэра. Не только о хорошем

И, наконец, в заключительной части своего выступления Высокинский обозначил главные проблемы города. В первую очередь, это активное строительство жилья в районах без социальной инфраструктуры: детсадов, школ и больниц. Мэр отметил, что все градостроительные документы на будущую застройку уже подписаны, поэтому его команде придется разбираться с последствиями в виде перегруженных школ. «Все сделано до нас, и эта волна будет идти еще несколько лет, коллеги», – вздохнул Высокинский. Вторая болевая точка Екатеринбурга – транспортная реформа. Чиновники намерены провести ее в мягком формате, постепенно обновляя маршрутную сеть в течение двух-трех лет. По словам главы города, цель этой реформы – не допустить повышение тарифов на проезд в общественном транспорте (отметим, что за короткий период пребывания Высокинского на посту мэра уже успела увеличиться стоимость проезда в метро – прим. ред.)

Кроме того, в городе острая необходимость в программе ремонта лифтов в многоквартирниках и дворовых территорий. Также Александр Высокинский затронул тему благоустройства. По его словам, сейчас администрация проводит оценку качества ремонта дорог в прошлые годы. В мэрии пришли к выводу, что нужно менять технологии и повышать ответственность подрядчиков. Поэтому уже со следующего года будет проходить комплексное благоустройство улиц – с полным обновлением сетей и покрытия. Начать планируется с улицы 8 Марта.

После почти полуторачасового выступления Александра Высокинского слово взял руководитель администрации губернатора Вадим Дубичев. Он отметил, что Евгений Куйвашев и правительство области позитивно оценивают результаты работы главы Екатеринбурга и рекомендуют городской думе сделать то же самое.

Впрочем, у депутатов было иное мнение. Константин Киселев попросил мэра дать самостоятельную оценку своей работе – сравнив, стало хуже или лучше со сменой администрации. Высокинский заявил, что в конце 2018 года удалось начать несколько серьезных проектов – по расширению полномочий глав районов, транспортной реформы, переговоры с областью об увеличении бюджета Екатеринбурга были успешными. При этом он отметил несколько нерешенных задач, и среди них был скандальный вопрос зарплат чиновников мэрии. «Это решение было отменено. Но над ним надо работать, и ждать, в каком виде это можно сделать», – подчеркнул градоначальник.

Роман Ступников задал вопрос, почему Высокинский хочет очистить город от киосков. «Все мировые города прошли через этот путь. Я уверен, что когда-нибудь мы поставим киоску памятник, так как он был началом рыночной экономики в Екатеринбурге. Но сегодня этот образ себя изжил. У нас есть возможность развивать торговлю на первых этажах зданий», – ответил мэр.

Виктор Сомиков просил объяснить, почему «Водоканал» сдвинул сроки запуска цеха сушки иловых остатков на Химмаше. По словам Высокинского, речь идет о поэтапной реконструкции очистных сооружений, но горожане увидят положительные результаты от нее в 2020 году, как и было обещано ранее.

Другие вопросы депутаты были похожи на перечисление «хотелок». Так, Михаил Матвеев попросил заложить в бюджете на 2020 год расходы на подготовку к празднованию 75-летия Победы («последнего юбилея для ветеранов», как выразился депутат). Григорий Вихарев требовал запланировать строительство ледовой арены в Кировском районе, Владимир Крицкий – создать оргкомитет для празднования 40-летия МЖК, Любовь Боркова – принять программу благоустройства для старых дворов Уралмаша. Александр Высокинский кивал головой, делал пометки в бумагах и обещал учесть пожелания при верстке бюджета.

Следующим этапом обсуждения должны были быть выступления депутатов. Но неожиданно Александр Колесников предложил закрыть эту часть заседания, а остальные коллеги его поддержали. Как выяснилось позднее, депутаты уже в более жесткой форме требовали от Высокинского финансирования тех объектов, которые они пообещали избирателям. Внезапно всплыл вопрос о возвращении сквера в список площадок для строительства храма святой Екатерина. Также депутаты требовали решить проблему с благоустройством дворов и строительством спортивных площадок. Как отметил в беседе с журналистами вице-спикер Виктор Тестов, почти у всех депутатов есть «зависшие» наказы избирателей, поэтому и возникают вопросы к работе чиновников.

Голосование за отчет главы также проходило за закрытыми дверями. Доклад Высокинского одобрили 18 депутатов, 9 высказались «против» или воздержались. Для принятия положительного решения не хватило одного голоса.

Среди протестующих оказались представители «Справедливой России» и ЛДПР. Причем два депутата, Михаил Вечкензин и Александр Колесников, не голосовали из принципа. Как пояснил «Новому Дню» Колесников, он сделал это по личным мотивам, хотя отчет Высокинского ему понравился. «Я не захотел поддерживать инициативу Володина и Вихарева из-за их позиции по храму», – заявил он, имея в виду инициативу депутатов по исключению сквера у драмтеатра из списка площадок возможного строительства собора святой Екатерины.

Представитель «Яблока» Константин Киселев в беседе с корреспондентом агентства сообщил, что при голосовании воздержался. Он считает, что перечисленные в докладе мэра достижения Екатеринбурга являются заслугами бизнеса, а не чиновников. Также Киселев подчеркнул, что это его личное мнение о работе администрации города, и он точно не продвигал его среди коллег.

Виктор Тестов отметил, что непринятие отчета главы города не влечет за собой никаких политических и экономических последствий для Екатеринбурга, хотя и является прецедентом. Депутаты принимают активное участие в бюджетном процессе и уже заняли места в рабочих комиссиях администрации города.

Сам Александр Высокинский не выглядел расстроенным после решения депутатов. На коротком брифинге он заявил, что ничего страшного не произошло. Он должен был отчитаться за четыре месяца работы в 2018 году, но главной целью ставил себе донести информацию о существующих проблемах в городе, чтобы на этом строить проект бюджета на 2020 год. «Чего хотят от меня депутаты? Я вам потом об этом как-нибудь расскажу», – отшутился он на вопрос о возможном конфликте думы и мэрии.

В пресс-службе администрации города подчеркнули, что Александр Высокинской выполнил норму устава Екатеринбурга в части предоставления отчета о работе за 2018 год. Поэтому следующий его отчет – о текущем годе – состоится уже в 2020 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

Суд отправил под стражу помощника полпреда президента в УрФО. / Пожар в центре Екатеринбурга: загорелся дом-исторический памятник. Обновлено (ФОТО). / Уволен директор «Газовых сетей». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»