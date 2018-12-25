Екатеринбургские депутаты со скандалом отменили свое решение о повышении зарплат чиновникам (ФОТО)

Дума Екатеринбурга отменила собственное решение по многократному повышению оплаты труда муниципальным служащим и главе города.

Несмотря на многочисленные встречи депутатов и представителей мэрии по этому вопросу, дискуссия на заседании думы получилась бурной. Справедливороссы отказалась идти на попятную и заявили, что решение «Единой России» им не указ. «У нас демократия вообще-то, и мы муниципальная дума, а не общественная организация под названием «Единая Россия». Я не буду это поддерживать», – возмутился Александр Колесников.

Александр Колесников

Коммунисты напомнили, что они единственные выступили против роста зарплат чиновников месяц назад и, наоборот, выразили признательность партии власти. За происходящим в зале внимательно следили руководитель Уральского МКС ЕР Иван Квитка и секретарь свердловского отделения ЕР Виктор Шептий. В их присутствии с единичным протестом выступил единоросс Михаил Матвеев.

Иван Квитка и Виктор Шептий

«В прошлый раз я сознательно голосовал за повышение зарплаты муниципальных служащих. Зарплаты бюджетников повышались ежегодно в течение нескольких лет, и это привело к тому, что сейчас мы имеем выхолощенный бюджет города, в котором не можем найти денег на инвестиции. Сейчас муниципальный специалист или работник бюджетных учреждений получает зарплату ниже средней по городу. Я с этим не согласен. Но я понимаю правила игры. Если фракция Единой России приняла решение отменить, я буду вынужден поднять руку при голосовании «за». Но я останусь при своем мнении», – высказался бывший вице-мэр.

Михаил Матвеев

В итоге проект, отменяющий прошлое решение думы, поддержали 29 депутатов, пятеро голосовали против. При этом глава Екатеринбурга Александр Высокинский намекнул, что мэрия еще вернется к зарплатному вопросу.

Александр Высокинский

«Сейчас мы будем идти по думским решениям. Но готовится аналитика по другим городам, и с точки зрения затрат на аппарат Екатеринбург далеко не чемпион. Продолжаем дискуссию, думаю, что договоримся», – заключил мэр.

Добавим, что следом городская дума утвердила индексацию зарплат муниципальных служащих на 4%, как ранее предлагал свердловский губернатор. Решение было принято без обсуждений.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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