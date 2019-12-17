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Вторник, 17 декабря 2019, 09:14 мск

Новости Екатеринбург

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Депутаты отложили положение об отчете мэра до января

Городская дума Екатеринбурга отложила обсуждение проекта положения об отчете главы города до следующего года.

Как сообщил спикер Игорь Володин, накануне к документу поступило несколько замечаний от прокуратуры, уральского института законодательства и юристов. Он предложил коллегам отправить вопрос на доработку и вернуться к нему 28 января – на первом заседании думы после зимних каникул. Большинство избранников поддержали это предложение.

Напомним, в новом положении содержатся два принципиальных пункта: мэр обязан исполнять требования депутатов, которые указали на недостатки его работы, а также дума может автоматически выставлять неудовлетворительную оценку главе города в случае непредоставления отчета.

Документ был разработан депутатом Дмитрием Сергиным летом этого года после того, как дума отказалась выставлять оценку за первый мэрский отчет Александра Высокинского.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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