Депутаты обсудят документ, который позволит ставить Высокинскому двойки

В Екатеринбурге новый виток противостояния думы и мэрии. Сегодня депутаты на заседании комиссии по местному самоуправлению приняли проект положения об отчете главы города, который обсуждался с лета этого года. Вопрос был внесен «с голоса» депутатом Дмитрием Сергиным. В новом документе содержатся два принципиальных пункта – мэр обязан исполнять требования депутатов, которые указали на недостатки его работы, а также дума может автоматически выставлять неудовлетворительную оценку главе города в случае непредоставления отчета. Это и вызвало споры среди народных избранников.

Как пояснил Дмитрий Сергин, сейчас в Екатеринбурге нет правового акта, который бы регулировал отчетность главы города (это связано с переходом от двухглавой системы управления к должности «сильного мэра»). Документ был внесен еще в июне, но вызвал вопросы со стороны администрации. В ноябре появился доработанный вариант положения – с учетом всех замечаний. Сергин рассказал, что все поправки мэрии носили формальный характер. Специалисты правого департамента указывали, что отдельные пункты невозможно принять, так как требуются изменения в других муниципальных актах, например, в положении «Об общественной палате Екатеринбурга». Сам депутат не видит в этом ничего сложного.

Руководитель аппарата мэрии Илья Захаров призвал народных избранников не торопиться с принятием документа. «Администрация не будет препятствовать этому положению. Но куда спешить? Отчет главы традиционно проходит в мае или июне. Мы успеем принять документ, в котором до сих пор есть непроработанные моменты. Я, например, как юрист, сомневаюсь, что нужен пункт об автоматической неудовлетворительной оценке. Это дополнительное ограничение на органы местного самоуправления», – отметил Захаров.

В ответ Дмитрий Сергин заявил, что администрация «не препятствует депутатам» только на словах, тогда как поправки мэрии, наоборот, тормозят принятие положения. С ним согласились Сергей Шадрин и Константин Киселев. Но прозвучали и другие депутатские мнения. Так, Михаил Матвеев заявил, что его коллеги зачем-то «накручивают» негативную оценку работы мэрии в положении, и это похоже на то, что они хотят свести счеты с Александром Высокинским. По его мнению, неудовлетворительная оценка работы мэра – это чрезвычайная ситуация, после которой глава сам должен подать в отставку. Дмитрий Николаев также предположил, что смысл нового документа – заслушать весной отчет действующего мэра и поставить ему «неуд».

«Нет такой цели. Дума сейчас обсуждает юридический документ, а не принимает решение об отставке Высокинского», – возразил Константин Киселев. Впрочем, чуть ранее Дмитрий Сергин оговорился, что мэру можно поставить «двойку» за проваленные работы по укладке тротуарной плитки и реконструкции сквера за Оперным театром.

Илья Захаров попытался уговорить депутатов отложить вопрос еще на месяц – создать рабочую группу, дождаться заключения юристов, обсудить проект положения в общественной палате. Но депутаты решили, что все это возможно сделать и до следующего заседания думы. Общим голосованием комиссия по МСУ вынесла документ на пленарное заседание думы, которое состоится 17 декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.19

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