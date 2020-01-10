Екатеринбургские депутаты начнут год с доработки положения об отчете мэра

Гордума Екатеринбурга выходит с зимних каникул. Во вторник, 14 января, депутаты соберутся на заседание рабочей группы, чтобы обсудить резонансное положение о ежегодном отчете главы города.

Напомним, документ разработал депутат Дмитрий Сергин. Он внес два принципиально новых пункта: мэр обязан исполнять требования депутатов, которые указали на недостатки его работы, а также дума может автоматически выставлять неудовлетворительную оценку главе города в случае непредставления отчета. Юристы администрации города с этим не согласны – по их мнению, автоматический «неуд» мэру противоречит федеральному законодательству (ограничивает местное самоуправление). Обсуждение проекта положения в декабре зашло в тупик. Тогда было решено создать рабочую группу в думе, чтобы урегулировать спорные моменты. Если депутаты и мэрия договорятся во вторник, с большой долей вероятности документ будет вынесен на ближайшее заседание думы 28 января.

Необходимость принятия положение об отчете главы Екатеринбурга возникла из-за изменения формата городской власти – в 2018 году двуглавую систему управления сменил «сильный мэр», избираемый думой по конкурсу. Первый отчет главы города Александра Высокинского перед депутатами прошел не слишком гладко – мэр запоздал с докладом, а дума отказалась выставлять ему оценку. Второй отчет Высокинского в думе запланирован на весну 2020 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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