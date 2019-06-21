Доклад Высокинского в думе снова перенесли – мэр выступит 25 июня

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вновь предложил депутатам передвинуть сроки рассмотрения его отчета деятельности за 2018 год. Два дня назад комиссия по МСУ перенесла доклад мэра на сентябрь, но сегодня утром позиция администрации города снова изменилась.

На внеочередном заседании думы Александр Высокинский сообщил, что готов выступить с отчетом 25 июня – это будет последнее заседание думы перед летними каникулами.

«Дело в том, что с июля мы уже заходим в бюджетный процесс на 2020 год. Поэтому важно посмотреть отчет за 2018 год в следующий вторник. Он будет не только о достижениях, но и о проблемах. Мы покажем ситуацию по школам, детским садам, дорогам. Все эти цифры и подходы нам надо обсудить с депутатами и определить приоритеты, потому что деньги в бюджете ограничены. Отчет станет отправной точкой для формирования бюджета на следующий год», – пояснил мэр.

Также Высокинский отметил, что администрация города не хочет повторно получать обвинения от депутатов в том, что бюджет формируется без их участия. Кроме того, мэр обещал дополнить свой отчет после критических замечаний комиссий по МСУ, в частности, рассказать об итогах работы за 2018 год по внешнеэкономической деятельности и стратегическому развитию Екатеринбурга.

Председатель комиссии по МСУ Алексей Вихарев заявил, что не возражает против переноса сроков. Стоит отметить, что предложение Высокинского прозвучало за рамками повестки внеочередного заседания, поэтому депутаты не голосовали за перенос даты мэрского отчета, но неофициально согласились.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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