Отчет Высокинского перед думой Екатеринбурга снова перенесли

Отчеты главы Екатеринбурга Александра Высокинского по итогам работы за 2018 год перед городской думой снова перенесли, передает корреспондент «Нового Дня». Планируется, что он зачитает документ 5 июля.

«Вчера пообщались с Александром Высокинским и договорились ориентировочно на 5 июля перенести отчет главы города. Дело в том, что информация в отчете была разрозненная, в думу от администрации поступило шесть писем. Кроме того, в отчете не прозвучало информации о некоторых запросах депутатов. Все это надо соединить», – объяснил агентству председатель гордумы Игорь Володин.

Напомним, это уже далеко не первый перенос. Первоначально предполагалось, что доклад Высокинский представит в июне, после его перенесли на сентябрь, а затем – на 25 июня.

Ранее спикер Володин разъяснял, что по ФЗ-131 глава города обязан отчитаться перед депутатами за год работы. Теоретически этот срок у Александра Высокинского истекает в конце сентября.

Екатеринбург, Елена Сычева

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