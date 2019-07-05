Депутаты втайне решили оценить отчет Высокинского (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня впервые отчитывается о своей деятельности. Депутаты решили закрыть от прессы собственные выступления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, Высокинский выступил с отчетом, депутаты задали вопросы, после чего должна была начаться стадия выступлений. Депутат Александр Колесников предложил закрыть эту часть от прессы – его поддержали 18 коллег из 26 присутствовавших, включая спикера Игоря Володина, трое проголосовали против, остальные воздержались.

Затем находившихся в зале представителей СМИ выгнали, трансляцию заседания отключили. Журналисты, не первый год работающие в гордуме, обсуждают, что на их памяти такая ситуация сложилась впервые.

Добавим, заслушать отчет Высокинского депутаты смогли далеко не с первой попытки. Первоначально предполагалось, что доклад Высокинский представит в июне, после его перенесли на сентябрь, затем – на 25 июня и, наконец, на 5 июля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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