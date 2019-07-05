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Пятница, 5 июля 2019, 15:21 мск

Новости Екатеринбург

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Депутаты не приняли отчет Высокинского

Депутаты Екатеринбургской городской думы не приняли отчет мэра Александра Высокинского, передает корреспондент «Нового Дня». Ему не хватило одного голоса.

За принятие отчета проголосовали 18 человек – вся фракция «Единой России» поддержала доклад главы, а вот представители других фракций воздержались, поскольку «между мэром и думой нет плотного взаимодействия». В частности, воздержались Александр Колесников, Александр Караваев, Любовь Боркова и Константин Киселев. Представители фракций «Справедливой России» и ЛДПР голосовали против.

Глава ЕР в гордуме Алексей Вихарев пояснил, что ничего страшного не произошло. «Либо депутаты соберутся летом, либо отложат отчет до осени», – сказал он.

Добавим, что вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка сообщила, что за закрытыми дверями депутаты спорили о том, чтобы какие-то объекты были включены в бюджет, именно поэтому, по ее словам, эту часть заседания и закрыли от прессы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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