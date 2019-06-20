Мэрский отчет Александра Высокинского перенесен на осень

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга рекомендовала рассмотреть отчет о работе главы города Александра Высокинского во втором полугодии 2019 года. Депутаты решили, что документ нуждается в доработке.

Отчет главы был представлен на заседании комиссии первым вице-мэром Александром Ковальчиком. Сам Александр Высокинский в это время вел выездной прием жителей в Чкаловском районе. Ковальчик, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что с момента избрания мэра поступило более 140 запросов от думы, и все они были разобраны.

Тем не менее, в комиссии разошлись мнения, стоит ли выносить представленный доклад мэрии на заседание думы 25 июня. Председатель комиссии Алексей Вихарев предложил перенести вопрос на осеннюю сессию ЕГД, большинство избранников проголосовали за это решение.

Ранее спикер думы Игорь Володин разъяснил, что согласно ФЗ-131 глава города обязан отчитаться перед депутатами за год работы. Теоретически этот срок у Александра Высокинского истекает в конце сентября.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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