«Вы пишете Путину, а решать на местах надо», – накануне прямой линии с президентом Высокинский собрал недовольных (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский накануне прямой линии с президентом решил впервые провести выездной прием граждан. Сегодня он выслушивал проблемы жителей Чкаловского района.

«Ну что, начинаем? Где у нас тут?" – такой репликой глава города открыл прием, после чего в кабинет зашла первая желающая добиться справедливости.

Это оказалась пенсионерка, вдова ветерана Великой Отечественной войны и мать ветерана Афганистана. Она бежала из Чечни на Урал во время войны и с тех пор с сыном живет в общежитии в комнате площадью 16 кв. метров. «Условия невыносимые, запросы отправляли во все инстанции, но ее отказываются ставить в очередь. Потому что при подсчете площади считают комнату, коридор, кухню и все прочее», – объяснила проблему женщина-волонтер, которая пришла с пенсионеркой.

Отметим, можно претендовать на улучшение жилищных условий, если площадь проживания меньше так называемой «учетной нормы» – для Екатеринбурга эта цифра составляет 10 кв. метров. Руководитель администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин на это ответил, что «по формальным признакам нуждающимися признать не можем». Высокинского в свою очередь удивило, почему при подсчетах к площади комнаты приплюсовываются общие «метры» жилья. «Нужен анализ как принимается решение, как учитываются коридоры, че за дела такие?" – заявил глава Екатеринбурга. В итоге Высокинский заявил, что пенсионерку в очередь на улучшение жилья надо поставить, но отметил, что не может гарантировать, что очередь быстро подойдет.

Прием следующих посетителей Высокинский начал с небольшой паузы – отвечал на сообщения в телефоне. Затем выслушал вопрос. Он касался программы по замене лифтов в доме – две женщины пришли поинтересоваться, не поменялось ли ничего за последнее время в нормативной базе. И второй вопрос: дом скидывался на обшивку лифта, если лифт будут ремонтировать, вернут ли им обшивку. По первому вопросу глава города заверил, что интересующий их момент есть в законе, по второму вопросу Мишарин дал совет, как сохранить обшивку за собой. Сотрудники администрации попросили их подписать бумагу, что они получили разъяснение по своему вопросу.

Следующими зашли владельцы частного дома в Горном Щите. К их дому нет подъездных путей. Когда они заезжали, дорога была. А затем некий гражданин Соколов, по их словам, выкупил в собственность землю общего пользования, перекрыл дорогу и выкопал на ней ямы, чтобы точно никто не ездил. «Вам надо сервитут», – обозначил Высокинский.

Как оказалось, по суду сервитут уже устанавливали – только почему-то на два года, и они истекли в мае. Высокинский сказал, что в здании Чкаловской администрации сейчас находится начальник департамента архитектуры Александр Храмов – надо обсудить с ним. «В этом году наша дума принимала решение как раз чтобы таких участков не было – а у нас их больше тысячи было. Надо смотреть, может, и у вас уже поменялось. Хотя с Горным Щитом все непросто. Поговорите с Храмовым и затем вместе с ним ко мне вернитесь, обсудим», – предложил Высокинский.

На прием к главе города зашла группа из четырех женщин, которые представились как «Общественное движение «Наш Химмаш». Они общались с главой Екатеринбурга около получаса, предъявив уйму проблем микрорайона. Во-первых, это, конечно же, ДК Химмаш – уже решено, что Дом культуры сносить не будут, теперь жителям нужны гарантии, что его отремонтируют. После женщины напомнили, что идет реконструкция сквера, в районной администрации обещали советоваться с ними, но в итоге «делают по какому-то другому плану».

Глава Чкаловского района попытался ответить сам, но после того, как он в соседних предложениях употребил слова «сквер» и «снос деревьев», Высокинский его перебил, попросил не говорить о сносе деревьев: «Плохо у нас на это реагируют». После активистки пожаловались, что у них срезали баскетбольное кольцо, пообещали, что в пойдут в полицию. Затем вернулись к более серьезной теме – жутком запахе от коллектора. Высокинский пообещал, что с этим разберутся уже летом. Женщины также пожаловались на автошколы – им мешают учебные автомобили. «Предлагаете дорогу закрывать?» – пошутил Высокинский. А после снова вернулись к обсуждению Дома культуры. Глава города вспомнил, что Химмаш записал обращение к Путину. «Писать Путину… по факту вы нам говорите: «Решить не смогли, поэтому пошли к Путину». А решать на местах надо», – заявил мэр. В ответ его позвали на отчетный концерт в ДК.

Всего на сегодняшний день записалось около 30 человек. Всех вызывают к определенному времени – чтобы не ждали в коридоре администрации. Высокинский рассказал, что до конца лета побывает на приеме граждан в каждом районе.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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