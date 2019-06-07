Отчет Высокинского перед думой могут перенести на осень

В гордуме Екатеринбурга вновь перенесли дату мэрского отчета Александра Высокинского за первый год работы. В повестке ближайшего заседания на 11 июня такого вопроса нет.

Как сообщил РИА «Новый День» председатель ЕГД Игорь Володин, в аппарат думы до сих пор не поступили материалы от администрации города. По регламенту отчет градоначальника для начала должны рассмотреть комиссии по МСУ и бюджету, и только потом весь состав думы.

Вероятно, Александр Высокинский выступит перед депутатами на последнем заседании весенней сессии 25 июня. Но Игорь Володин не исключил, что мэрский отчет может быть перенесен на осень.

«В ФЗ-131 прописано, что глава города обязан отчитаться перед депутатами за год работы. Теоретически этот срок у Александра Высокинского истекает в конце сентября. То есть дума может заслушать мэра и в сентябре», – пояснил спикер.

Напомним, изначально депутаты планировали заслушать доклад Высокинского 30 мая на внеочередном заседании, но впоследствии его отменили. Пресс-служба мэрии заявила, что отмена произошла из-за недопонимания с аппаратом думы. При этом там подчеркнули, что определение следующей даты будет, скорее всего, инициативой самого главы Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.06.19

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