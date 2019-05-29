Высокинский и гордума не поняли друг друга и сорвали ежегодный отчет

Недопонимание между главой города Александром Высокинским и депутатами гордумы привело к тому, что был сорван ежегодный отчет мэра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, отчет Высокинского на заседании Екатеринбургской городской думы был запланирован на четверг, 30 мая. Уезжая в командировку в Найроби, где проходило заседание Ассамблеи программы ООН по населенным пунктам ООН-Хабитат, глава города четко обозначил, что вернется в Екатеринбург в среду, 29 мая, и будет готов на следующий день выступить перед думой. На утреннем аппаратном совещании в понедельник, 27 мая, первый замглавы Александр Ковальчик подчеркнул готовность Александра Высокинского выступить на заседании ЕГД с отчетом 30 мая. На этом совещании присутствовал и председатель ЕГД Игорь Володин. Аппарат ЕГД о планах главы также был проинформирован.

Несмотря на это, аппарат ЕГД принял решение о переносе отчета главы Екатеринбурга с внеочередного заседания 30 мая на очередное заседание, сроки которого на текущий момент не обозначены. Как сообщил накануне РИА «Новый День» председатель думы Игорь Володин, в аппарат до сих пор не поступили документы об отчете главы города. «Сначала мэр должен был представить отчет на совместном заседании комиссий по местному самоуправлению и бюджету. А затем уже вопрос выносится на думу. Рассматривать вопрос без заключения комиссий – это нарушение регламента. Поэтому отчет главы заслушаем либо на очередном заседании думы 11 июня, либо назначим внеочередном заседание. Ждем, когда нам предоставят документы», – пояснил он.

«Дата отчета 30 мая была предложена именно Екатеринбургской городской думой, и глава Екатеринбурга настаивал на том, чтобы после назначения даты отчет не переносился. Теперь определение следующей даты, будет, скорее всего, инициативой самого главы Екатеринбурга», – стоит на своем администрация.

Екатеринбург, служба информации

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