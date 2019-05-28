В гордуме Екатеринбурга отменили заседание с отчетом Александра Высокинского

Первый мэрский отчет Александра Высокинского в думе переносится на неопределенный срок. Планировалось, что глава города выступит перед депутатами 30 мая на внеочередном заседании ЕГД, но его отменили.

Как сообщил РИА «Новый День» председатель думы Игорь Володин, в аппарат до сих пор не поступили документы об отчете главы города. Без материалов депутаты не будут рассматривать вопрос. «Сначала мэр должен представить отчет на совместном заседании комиссий по местному самоуправлению и бюджету. А затем уже вопрос выносится на думу. Рассматривать вопрос без заключения комиссий – это нарушение регламента. Поэтому отчет главы заслушаем либо на очередном заседании думы 11 июня, либо назначим внеочередном заседание. Ждем, когда нам предоставят документы», – пояснил он.

Напомним, ранее дума по просьбе первого вице-мэра Александра Ковальчика не стала рассматривать вопрос «Об итогах социально-экономического развития Екатеринбурга за 2018 год». Предполагалось, что эта информация прозвучит в докладе главы города. Добавим, что с понедельника Александр Высокинский находится в командировке в Африке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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