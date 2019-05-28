В Екатеринбурге пройдет Всемирный день городов ООН

Екатеринбург был выбран местом для проведения Всемирного дня городов. Международное мероприятие с участием делегаций экспертов со всего мира состоится в октябре 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, решение было принято на первой ассамблее программы Организации объединенных наций по населенным пунктам ООН-Хабитат, которая проходит 27-28 мая в столице Кении Найроби. В составе российской делегации в Африке находятся первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, региональный министр международных связей Василий Козлов и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Как заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, к проведению Всемирного дня городов будет приурочен Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

Всемирный день городов был учрежден 27 декабря 2013 года Генеральной ассамблеей ООН. В рамках события муниципальные, региональные, национальные власти и партнеры организуют на разных площадках мира мероприятия, посвященные устойчивому городскому развитию, а затем проводят итоговую встречу. Город-хозяин встречи готовит предложения по ее формату и теме. Екатеринбург предложил обсудить инновационное развитие городов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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