Депутаты отбили у мэрии 120 миллионов и согласились принять бюджет

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня встретился с депутатами городской думы, чтобы найти компромисс по бюджетным поправкам. Переговоры продлились два часа и, по признанию их участников, стали успешными. В понедельник, 17 июня, состоится совместное заседание комиссий по местному самоуправлению и бюджету, где будет повторно рассмотрена корректировка бюджета на 6,5 миллиардов рублей. Окончательно закрыть вопрос планируется на внеочередном заседании думы 21 июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты добились исключения из бюджетных поправок 100 миллионов рублей, которые предполагалось потратить на создание музея-памятника труженикам тыла. Освободившиеся деньги могут быть направлены на разовые выплаты ветеранам. К проекту музея администрация города готова вернуться, только если появятся меценаты.

Самым принципиальным моментом в переговорах стал вопрос трат на медиахолдинг «Город». Как сообщил Александр Высокинский, расходы на выпуск печатных газет и продакшн-студию (порядка 20 миллионов рублей) будут заморожены до осени. В сентябре депутаты создадут рабочую группу и будут обсуждать, насколько целесообразны эти траты. При этом дума согласилась, что необходимо развивать радио «Город» и интернет-ресурсы мэрии, эти расходы останутся на корректировке, а работа по совершенствованию медиа начнется уже летом.

Также Высокинский заявил, что на следующей неделе в думу поступит его мэрский отчет за 2018 год. Причем в документы будет включены итоги рассмотрения депутатских заявок. Как подчеркнул глава, они выполнены на 90%. Что касается программы «Спорт в каждый двор», в неисполнении которой мэрию упрекали депутаты, то ее могут объединить с программой развития районных детских центров. Финансирование проектов будет рассмотрено осенью.

Председатель думы Игорь Володин заявил, что все противоречия устранены и дума готова на следующей неделе принять корректировку бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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