Екатеринбургские депутаты решили искать деньги на музей труженикам тыла, от которого отказывались в прошлом году

Администрация Екатеринбурга вернула в городскую думу вопрос о строительстве музея-памятника труженикам тыла за 100 миллионов рублей. Летом прошлого года депутаты заблокировали эти траты, но сегодня глава города Александр Высокинский настоял на том, чтобы в мэрии появилась рабочая группа, которая будет решать вопросы о расположении будущего музея, его архитектурном облике и финансировании проекта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обсуждение памятника состоялось во время информационного часа в городской думе. Главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель представил депутатам эскизы проекта. По его словам, площадь будущего музея составит около 500 квадратных метров, в нем планируется поместить экспозицию с рассказами о трудовом подвиге уральских заводов в годы Великой Отечественной войны.

«Мы долго работали над местом размещения музея. Выбирали из 10 точек. Основная из них – это площадка на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей, напротив кинотеатра «Заря». Это знаковое место, приближенное к Уралмашзаводу», – сообщил Фогель. Как один из вариантов, музей-памятник может разместиться в историческом цехе Уралмашзавода. В мэрии также не исключают строительство нового здания, рядом с которым появится скульптурная композиция.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что новый музей-памятник станет филиалом муниципального Музея истории Екатеринбурга и будет содержаться на бюджетные деньги. Это 3-5 миллионов рублей в год на зарплату сотрудникам музея и обслуживание здания, плюс ежегодные траты на благоустройство нового общественного пространства. «В годовщину 75-летия Победы эта инициатива выглядит более чем разумной. У нас в городе много мемориалов воинам Великой Отечественной войны, а вот памятников труженикам тыла мало», – указал мэр. Он также отметил, что город в любом случае попытается привлечь средства меценатов для реализации проекта.

Мнения депутатов насчет нового музея разделились. Против проекта, как и прошлым летом, выступил председатель думы Игорь Володин. По его словам, на проспекте Космонавтов в 500 метрах уже есть памятник труженикам тыла (мемориал открыт в 2014 году), и рядом с ним ветераны проводят встречи. Спикер высказал недоумение, зачем строить еще один аналогичный объект за бюджетные деньги. С ним согласился Владимир Стругов. Депутат заявил, что в его округе для ветеранов важнее реконструкция летнего парка Уралмаш, а не открытие новых мемориалов. «Давайте лучше эти деньги потратим на парк. Пожилые люди хоть с внуками там погуляют», – отметил Стругов.

Фракция КПРФ в полном составе поддержала проект музея тружеников тыла. «Я бы хотел отвести в этот музей моего ребенка. Чтобы он знал историю города. Со своей стороны мы готовы тоже искать меценатов», – заявил Роман Ступников.

Справедливоросс Александр Колесников предложил сделать музей труженикам тыла федерального значения, и попросить на его создание денег у Москвы. «Урал символизируется с тем, что здесь ковалась Победа. Здесь трудились люди со всей страны. В 1942 году мой батя в десять лет, когда забрали всех лошадей на фронт, он баб запрягал и на них пахал. На бабах пахал! А когда в 80 лет пришел пересчитывать пенсию, ему сказали, ты врешь, не положено было десятилетним работать. А кому тогда было работать? Мужиков забрали, скотину забрали, он и работал. Труженик тыла? Труженик. И таких много. У нас Уралмашзавод угробили, так давайте хоть историю завода сохраним», – высказался депутат.

Алексей Вихарев заявил, что нужно как можно быстрее заявиться на федеральное финансирование до празднования 75-летия Победы. Либо, по словам депутата, можно заняться инициативным бюджетированием, то есть каждый желающий внесет посильный вклад в финансирование проект.

В итоге в думе все-таки согласились сформировать рабочую группу по музею. Предполагается, что в ее состав также пригласят ветеранов и тружеников ВОВ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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