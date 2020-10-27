Проект музея тружеников тыла на Уралмаше подорожал до 250 миллионов рублей

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал примерную стоимость будущего музея тружеников тыла на Уралмаше. Общие затраты на обустройство площади Трудовой доблести, которая появится на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей, составят 250 миллионов рублей, а не 100 миллионов, как говорилось в начале года. Предполагается, что часть денег дадут спонсоры.

«Мы вели переговоры с руководителями промышленных предприятий, и, наверное, будем возобновлять их. Этот памятник должен быть народным, но муниципальные деньги станут катализатором. Предоставление Екатеринбургу звания Города трудовой доблести – это в том числе награда и всем малым городам области. В композиции памятника можно предусмотреть, чтобы указать не только название заводов, но и свердловских городов. Все эти варианты мы сейчас рассматриваем», – сообщил мэр сегодня на заседании думы.

Отдельно градоначальник предложил депутатам определить место для установки памятной стелы в честь присвоения почетного звания Екатеринбургу – это может быть как Уралмаш, так и центр города. Пока неизвестно, как будет выглядеть памятник, поскольку его архитектурный облик разрабатывается на федеральном уровне (для всех городов-тружеников будет единый стандарт). Итоги конкурса станут известны в декабре 2020 года. Та же история с памятным знаком, который городские власти хотят установить на Плотинке. Вероятно, он появится рядом с капсулой времени со стороны улицы Воеводина.

Кроме того, администрация хочет обновить все стелы, установленные на въезде в Екатеринбург, с указанием звания «Город трудовой доблести», а также добавить новые таблички в аэропорту Кольцово и на железнодорожном вокзале.

Напомним, по указу президента России Екатеринбургу 2 июля получил статус «Город трудовой доблести». Это звание присваивается российским городам, жители которых проявили массовый трудовой героизм во время Великой Отечественной войны. Сбор подписей за присвоение почетных званий городам проходил параллельно с агитацией и голосованием за поправки в Конституцию РФ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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