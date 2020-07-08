Высокинский предложил поставить на Плотинке стелу в честь путинского указа о «городе трудовой доблести»

На Плотинке может появиться новый объект – памятная стела в честь присвоения Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил мэр Александр Высокинский во время «Прямой линии» на 41 канале. Напомним, почетный статус уральская столица получила в начале июля по указу президента РФ Владимира Путина. Сбор подписей горожан за присвоение звания проходил во время недельного голосования по поправкам в Конституцию, при этом заявка города была подана двумя месяцами ранее.

«Мы рассматриваем варианты, может быть, на Плотинке выделить какое-то место и поставить там памятную стелу, посвященную указу президента, которая будет рассказывать о том, как это решение принималось», – заявил мэр. Также Высокинский сообщил, что уже на этой неделе может начаться сбор предложений от горожан для выбора места под площадь «Трудовой доблести». При этом в мэрии уже есть некоторые варианты: площадка под недостроенной гостиницей «Дели» возле цирка, пустырь на углу проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей (напротив кинотеатра «Заря»)

В пресс-службе администрации «Новому Дню» уточнили, что список возможных мест как для площади, так и для стелы, определит рабочая группа. Она же примет решение об участии горожан в обсуждении списка. Отметим, что администрация ранее уже предлагала пустырь на Космонавтов-Машиностроителей для строительства музея-памятника труженикам тыла. В прошлом году мэрия собиралась выделить на него 100 миллионов рублей из бюджета, но депутаты заблокировали эти траты. Однако в феврале в думе снова рассматривали этот проект, и на этот раз депутаты договорились обсудить источники финансирования.

Александр Высокинский в интервью 41 каналу сообщил, что музей будет размещаться именно на площади Трудовой доблести. «У нас должен появиться мемориальный комплекс, куда бы каждый горожанин мог привести своего ребенка и рассказать, как это было. Мы хотим поставить туда станки, которые работали на Уралмаше в военное время, включить колонки с грохотом цеха и попросить маленького горожанина встать на ящик и постоять рядом с этой громадиной [чтобы почувствовать, как работали дети в годы войны]. Надеюсь, все это получится создать», – рассказал мэр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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