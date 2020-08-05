Власти Екатеринбурга задумали установить на Уралмаше маяк, который будет видно из стратосферы

В администрации Екатеринбурга определились с местом размещения мемориальной стелы и площади Трудовой доблести. Как и предполагалось, это будет на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей на Уралмаше, напротив кинотеатра «Заря». Именно эта площадка набрала наибольшее количество голосов в электронном опросе горожан, сообщили в пресс-службе мэрии. За три недели в голосовании на официальном сайте администрации приняли участие чуть более трех тысяч человек.

На земельном участке планируется построить не только памятную стелу, но и музей тружеников тыла. Причем в мэрии поделились интересными подробностями проекта: «На самой стеле планируется разместить уникальный маяк высокой мощности «Свет памяти», который будет видно из стратосферы. На наружной части комплекса расположится военная техника, производившаяся в Свердловске в военные годы, а также памятные таблички с перечнем предприятий, работавших в годы Великой Отечественной войны для фронта. В музее можно будет познакомиться с историей трудового Свердловска, предприятий, награжденных высокими наградами за трудовую доблесть, в том числе – орденом Трудового красного знамени».

Напомним, мемориальный комплекс будет создан в честь присвоения Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» 2 июля, на следующий день после проведения голосования по поправкам к Конституции РФ. Однако проект музея, посвященного труженикам тыла, на Уралмаше стоимостью 100 миллионов рублей администрация города лоббировала в думе еще в прошлом году. Тогда депутаты заблокировали бюджетные траты, но в феврале этого года вернулись к этой теме и решили сформировать рабочую группу для поиска источника финансирования.

Также, по словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, на Плотинке появится небольшой памятный знак, а на въездных стелах в город, аэропорт Кольцово и на железнодорожном вокзале сделают надписи «Екатеринбург – город трудовой доблести».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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