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Четверг, 9 июля 2020, 09:06 мск

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Мэрия Екатеринбурга объявила электронный опрос жителей для выбора места будущего музея труженикам тыла

Администрация Екатеринбурга предложила четыре варианта для размещения площади Трудовой доблести и мемориального комплекса. Это угол на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей, территория перед аэропортом Кольцово, площадка у стадиона «Екатеринбург-Арена» на пересечении улиц Репина и Попова, место под недостроенной гостиницей «Дели».

За каждую из этих площадок горожане смогут проголосовать на официальном сайте мэрии с 9 июля до 1 августа. Можно также предложить собственный вариант, для этого в электронном опросе будет оставлено пустое поле. Список площадок был составлен с учетом мнения историков и архитекторов, отметили в пресс-службе администрации. В годы Великой Отечественной войны промышленными центрами Свердловска были районы Уралмаша и ВИЗа, а госпитали размещались на всей территории города.

Напомним, 2 июля по указу президента РФ Екатеринбургу в числе двадцати российских городов было присвоено звание «Город трудовой доблести». Уральская столица оформила заявку еще в марте, но активный сбор подписей жителей велся во время недельного голосования по поправкам к Конституции РФ. В честь получения почетного статуса в Екатеринбурге появится одноименная площадь, а также будет установлена памятная стела, заявил мэр Александр Высокинский. По словам градоначальника, стелу планируется разместить на Плотинке (место не определено).

Место для площади Трудовой доблести будут выбирать жители. Впрочем, в самой мэрии больше склоняются к варианту пересечения проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей, в непосредственной близости к Уралмашзаводу. Еще в прошлом году администрация активно лоббировала в городской думе проект музея-памятника труженикам тыла на этом месте стоимостью 100 миллионов рублей. Но депутаты заблокировали бюджетные траты. В феврале этого года в думе решили сформировать рабочую группу для определения источников финансирования на создание мемориального музея.

Проголосовать можно здесь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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