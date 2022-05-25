Музей тружеников тыла в Екатеринбурге так и остался проектом

В администрации Екатеринбурга отложили в долгий ящик проект музея-памятника труженикам тыла на Уралмаше. Два года назад широко обсуждалась идея обустроить площадь Трудовой доблести на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей. Там же планировалось поставить мемориальную стелу и даже мощный маяк, свет которого будет виден из стратосферы. Затраты оценивались в 250 миллионов рублей – деньги должны были дать спонсоры. На сегодняшний день ни одного пункта из этих планов не выполнено.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, предложение организовать музей на Уралмаше так и осталось одним из проектов по увековечению памяти тружеников тыла. Хотя в мэрии продолжают вести работу над проектом стелы «Город трудовой доблести». Но пока нет ни эскиза, ни обозначенной площадки под обелиск.

Добавим, в августе 2021 года администрация проводила электронный опрос жителей по выбору места для установки стелы. Из четырех площадок больше всего голосов набрали перекресток улиц Никонова и Царской (63,4 %) и «островок» на улице Репина у «Екатеринбург Арены» (20,7 %).

Проект музея труженикам тыла на Уралмаше активно обсуждался и в городской думе. Причем сначала депутаты протестовали и блокировали бюджетные траты на мемориальный комплекс, но затем согласились на реализацию идеи за счет спонсорских денег. Сейчас о музее уже никто не вспоминает. «Этот проект заглох. За два года тема ни разу не поднималась в думе», – рассказал агентству один из городских депутатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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