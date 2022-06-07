Екатеринбург получит областные деньги на установку стелы «Город трудовой доблести»

Администрация Екатеринбурга обозначила планы по установке стелы «Город трудовой доблести» – это звание городу было присвоено летом 2020 года сразу после голосования за поправки к Конституции РФ.

Как сообщил на заседании думы вице-мэр Рустам Галямов, мэрия подала заявку на областное финансирование памятника и получила подтверждение от губернатора: деньги будут выделены. Поэтому департамент архитектуры начал готовить документацию для проведения аукциона. Конкурс на установку стелы планируется провести осенью.

«У нас задача – поставить стелу в год 300-летия Екатеринбурга, постараемся к 9 Мая. Эскиз уже готов, место определено. Мы ждем осеннюю корректировку областного бюджета, чтобы подтвердить трансферт», – прокомментировал чиновник. Сколько денег будет выделено на установку стелы, Рустам Галямов не уточнил.

Напомним, администрация Екатеринбурга в августе 2021 года провела интернет-опрос жителей по выбору места для установки стелы «Город трудовой доблести». По результатам голосования победила площадка в центре города – пересечение улиц Никонова и Царской. Ранее обелиск планировали установить на Уралмаше как часть музея-памятника труженикам тыла, но этот проект так и остался на бумаге.

Помимо Екатеринбурга звания «Город трудовой доблести» также были удостоены Нижний Тагил и Каменск-Уральский. В Нижнем Тагиле установка стелы обойдется в 72 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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