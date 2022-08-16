Стела «Екатеринбург – Город трудовой доблести» появится в июне 2023 года (ФОТО)

Стела в ознаменование того, что Екатеринбург удостоен почетного звания «Город трудовой доблести», будет торжественно открыта в июне следующего года.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он добавил, что стелу откроют в присутствии делегаций городов, также носящих этот титул. Они приедут на празднование 300-летия Екатеринбурга.

Также мэр напомнил, что стела будет расположена на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой ККТ «Космос». Конкурс на ее возведение будет вскоре объявлен МКУ «Управление капитального строительства».

Как уже сообщал «Новый День», почетное звание городу было присвоено летом 2020 года сразу после голосования за поправки к Конституции РФ. В июне этого года вице-мэр Рустам Галямов рассказал, что мэрия подала заявку на областное финансирование установки стелы и получила подтверждение от губернатора: деньги будут выделены. Конкурс планируется провести осенью.

Год назад администрация Екатеринбурга провела интернет-опрос жителей по выбору места для установки стелы «Город трудовой доблести». По результатам голосования победила площадка в центре города – пересечение улиц Никонова и Царской. Ранее обелиск планировали установить на Уралмаше как часть музея-памятника труженикам тыла, но этот проект так и остался на бумаге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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