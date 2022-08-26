Стела «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге будет стоить почти 160 миллионов рублей (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на установку стелы «Город трудовой доблести». Начальная цена контракта – 159,4 миллиона рублей. Согласно документам портала госзакупок, эти деньги будут потрачены на подготовку проектной документации, инженерные изыскания и собственно строительные работы. Прием заявок от застройщиков продлится до 2 сентября.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Екатеринбургу в июле 2020 года (тогда в России проходило голосование по поправкам к Конституции РФ). В честь присвоения звания в уральской столице должна быть установлена стела. Мэрия провела интернет-опрос жителей по выбору места для обелиска. По результатам голосования победила площадка в центре города – на пересечении улиц Никонова и Царской. Ранее стелу планировали установить на Уралмаше как часть музея-памятника труженикам тыла, но этот проект так и остался на бумаге. В июне этого года вице-мэр Рустам Галямов сообщил, что ставить памятный знак будут за счет областного финансирования. Стела «Город трудовой доблести» должна появиться у ККТ «Космос» в июне 2023 года.

Помимо Екатеринбурга звания «Город трудовой доблести» также были удостоены Нижний Тагил и Каменск-Уральский. В Нижнем Тагиле установка стела обошлась в 72 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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