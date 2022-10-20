В Екатеринбурге начали устанавливать стелу «Город трудовой доблести» (ФОТО)

В Екатеринбурге начали возводить стелу «Город трудовой доблести». На пересечении улиц Никонова и Царской появился огороженный участок. Работы проводит компания «Стройтэк», которая выиграла муниципальный тендер на общую сумму 159,4 миллиона рублей. Стела должна открыться в июне 2023 года.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Екатеринбургу и еще ряду городов в июле 2020 года, когда в России проходило голосование по поправкам к Конституции. Статус предоставляется для «увековечивания подвига тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны». Согласно федеральному закону, в городах трудовой доблести устанавливаются памятные стелы, а также трижды в год запускается праздничный салют (1 Мая, 9 Мая и в День города).

Сначала в Екатеринбурге планировали установить обелиск на Уралмаше как часть музея-памятника труженикам тыла, но этот проект так и остался на бумаге. В 2021 году мэрия провела интернет-опрос по выбору места для стелы. По результатам голосования победила площадка рядом с ККТ «Космос». Ранее вице-мэр Рустам Галямов сообщал, что финансирование установки памятного знака в Екатеринбурге ляжет на областной бюджет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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