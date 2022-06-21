Проект стелы «Город трудовой доблести» поставили на паузу

В Екатеринбурге должны установить стелу «Город трудовой доблести», однако пока проект на паузе, сообщил мэр Алексей Орлов. «Но от мысли мы не отказываемся», – сказал он, выступая с отчетом перед депутатами гордумы. По словам градоначальника, это будет 42-метровая стела, самая высокая из подобных.

Звание Екатеринбургу присвоили летом 2020 года, сейчас идет процесс получения финансирования на установку памятника – мэрия ранее подавала заявку в правительство Свердловской области и получила добро от губернатора Евгения Куйвашева, о чем ранее сообщил вице-мэр Рустам Галямов. Конкурс на установку стелы планируется провести осенью. «У нас задача – поставить [стелу] в год 300-летия Екатеринбурга, постараемся к 9 Мая. Эскиз уже готов, место определено. Мы ждем осеннюю корректировку областного бюджета, чтобы подтвердить трансферт», – говорил он.

В прошлом году мэрия Екатеринбурга провела интернет-опрос, и екатеринбуржцы выбрали место для установки стелы – на пересечении улиц Никонова и Царской.

Екатеринбург, Елена Сычева

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